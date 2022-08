"Dal cinema al musical", viaggio tra le più belle colonne sonore

LARINO. Lo spettacolo teatrale "I solde ne fanne la felicità... Specialmente quande so' poche", previsto per la serata di ieri, giovedì 25 agosto, è stato rinviato per cause di forza maggiore alla sera del 2 settembre.

Stasera, dalle 20.30, spazio a Kalòs Ensemble che in piazza Duomo chiuderà la stagione concertistica dell'Estate Larinese 2022 con uno spettacolo imperdibile dal titolo "Dal Cinema al Musical".

Il 27 agosto, invece, tutti in tuta e scarpe da ginnastica per la prima edizione di CorriAmo Larino.

