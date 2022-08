Venti "date" in soli 4 mesi: arriva TermoliMusica

La conferenza stampa di TermoliMusica 2022

TERMOLI. Associazioni e istituzioni assieme per promuovere la musica e la cultura al crepuscolo della stagione turistica e nell’autunno prossimo.

Presenti stamani non solo sindaco e assessore del Comune di Termoli, Francesco Roberti e Michele Barile, assieme al presidente dell’associazione Ondeserene Pino Nese, ma anche l’assessore regionale Vincenzo Cotugno, con in platea esponenti del mondo associativo, come Daniela Battista e Stefano Pinti.

L’associazione servizi culturali “Ondeserene” ha presentato la XVIII Edizione della Stagione Concertistica TermoliMUSICA 2022, che debutterà domenica prossima 28 agosto, col concerto dell’organista Davide Mariano, dalle 21, in cattedrale.

Nel complesso, da qui alla fine dell’anno in calendario 15 eventi musicali, tre concerti didattici e due masterclass, che rendono davvero appetibile per gli appassionati questa che rappresenta l’unica stagione concertistica del basso Molise.

La programmazione di Termoli Musica 2022 è sostenuta dal Ministero della Cultura Italiano tra i progetti destinatari del finanziamento Fus, del Fsc (Fondo per lo Sviluppo e la Coesione) “Turismo è Cultura” della Regione Molise, dal Comune di Termoli e dall’Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo di Termoli.

Di fondamentale importanza per la realizzazione dell’evento sono il nutrito gruppo di partner di associazioni locali, nazionali e internazionali che sostengono la stagione.

Termolionline propone in versione integrale la conferenza stampa ospitata in sala consiliare, dalle 10.30.

