Roberti: «Stiamo lavorando per aprire a Termoli una sede del Conservatorio Perosi»

L'intervento del sindaco Francesco Roberti

TERMOLI. Aspettando l’autunno di Vivaldi, con la primavera della cultura musicale. Il sindaco di Termoli, Francesco Roberti, nell’intervento conclusivo della conferenza stampa di questa mattina in sala consiliare, incentrata sulla presentazione di TermoliMusica 2022, ha lanciato una notizia che sicuramente non passerà inosservata.

«Come presidente della Provincia mi sono interfacciato più volte col Conservatorio Perosi e stiamo lavorando all’apertura di una sede anche qui a Termoli».

Dalle parole del primo cittadino, che riproponiamo, emerge la volontà di scegliere nell’arco di qualche anno la giusta allocazione per far partire il progetto, perché come rimarca il sindaco e capo di Palazzo Magno, «Il Molise quando lavora assieme fa grandi cose», un messaggio rivolto in modo diretto anche alla politica.