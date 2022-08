L'artista della sabbia: le sculture in vacanza di Anzelle Pollice

TERMOLI. Anzelle Pollice signora tedesco/francofona, nativa del Sudafrica, ma sposata con un termolese, ieri pomeriggio al lido la “Tartaruga”, ci ha portato indietro nel tempo, quando da bambini sulla riva del mare ci divertivamo con i secchielli, palette e formine, creando i famosi castelli di sabbia.

Quando ci hanno chiamato e segnalato che c’era una signora in vacanza che, tutti i giorni deliziava i bagnanti creando delle forme davvero molto belle con la sabbia, non ce lo siamo fatto ripetere due volte e siamo corsi giù alla Tartaruga.

Abbiamo incontrato il signor Luigi vicino di ombrellone che ci ha segnalato la cosa e subito ci ha fatto conoscere la creatrice di arte sabbiosa, una bella e giovane signora mamma di una bimba piccola biondissima, Anzelle Pollice che seppur molto timida, ci ha spiegato com’è nata questa sua passione.

«Vivo a Firenze ma torno ogni anno su questa bellissima spiaggia, perché ho i parenti qui. Sono autodidatta. Ho tanta creatività e mi piace giocare con i bambini. Fare queste creazioni è anche un modo per rilassarmi e, quando le metto in atto, esce l'artista che ho dentro. La mia passione sono le torte, faccio anche cake design e tre anni fa, a Firenze, ho partecipato a dei contest proprio di questo tipo».





Abbiamo capito che Anzelle in questo campo è in ascesa e che questa passione arriva da lontano tanto che ha creato anche per delle case di moda italiane.

Anzelle è una vera e autentica professionista.

Un bellissimo modo di far diventare le giornate al mare non solo tintarella, bagno dormite sul lettino, così le abbiamo consigliato per la prossima estate di organizzare magari un concorso in spiaggia per creazioni con la sabbia.

Sicuramente sarà un successo, e lei pensando a ciò ha chiesto il nostro supporto. Per il meglio di questa città, noi ci siamo.

Galleria fotografica