"Il camaleonte" di Bach al Duomo di Termoli con Davide Mariano

TERMOLI. L’associazione servizi culturali “Ondeserene” presenta il concerto di Davide Mariano (organo), il giorno 28 agosto 2022, alle ore 21.00, presso il Duomo di Termoli.

Davide Mariano ha conseguito il diploma di Organo e Composizione Organistica e in seguito il diploma accademico di II livello in organo, entrambi con lode, all’età di soli diciannove anni, sotto la guida di F. Di Lernia presso il Conservatorio di Musica di Campobasso. Si è laureato a Vienna in organo e in clavicembalo nelle classi di M. Haselböck e di G. Murray.

Si è esibito come solista nelle sale da concerto e chiese più prestigiose d’Europa, America e Giappone, tra cui Musikverein di Vienna, Konzerthaus di Vienna, Teatro Mariinsky di San Pietroburgo, Konzerthaus di Berlino, cattedrale Notre-Dame di Parigi, Église de la Madeleine di Parigi, Stephansdom di Vienna, Suntory Hall di Tokyo, Kyoto Concert Hall, The Symphony Hall ad Osaka e Cleveland Museum of Art, come nelle università statunitensi in Kansas, Mississippi e Louisiana e per festivals a Roma, Stoccarda, Tolosa, Amsterdam, Helsinki, Copenaghen e Tel Aviv. Ha tenuto masterclass e conferenze d’organo in Giappone, per l’American Guild of Organists negli Stati Uniti e in Conservatori di Musica italiani. Attualmente è professore d’Organo presso il Conservatorio Statale di Musica di Sassari.

È stato premiato in diversi concorsi organistici internazionali, ad es. a St Albans, Amsterdam e Kaliningrad. Sia come solista all’organo, al cembalo e al pianoforte che come continuista e strumentista in orchestra, Davide Mariano ha collaborato con orchestre prestigiose come ORF Radio-Symphonieorchester Wien, Orchester Wiener Akademie, Tokyo Symphony Orchestra, Sapporo Symphony Orchestra, Louisiana Philharmonic Orchestra e Musica Angelica Los Angeles, lavorando con direttori come M. Pommer, C. M. Prieto, R. Paternostro, G. Sabbatini, M. Haselböck e T. Otaka.

Tre CD, registrazioni per le radio austriache ORF-Ö1 e Radio Stephansdom e per le televisioni ORF 2, ORF III, 3SAT e ARTE documentano l’attività musicale dell’artista.

Nella serata del 28 agosto eseguirà Il camaleonte di Johann Sebastian Bach.









