Gianpaolo Imbriani e "la storia di una promessa" in sala consiliare

TERMOLI. Martedì 30 agosto alle ore 17:00, all’interno della sala consiliare del Comune di Termoli, Gianpaolo Imbriani racconterà il libro “La storia di una promessa”.

Un racconto attraverso proiezione di immagini e video che mostreranno i primi 70.000 km dei 370.000 totali percorsi dall’Associazione "Imbriani non mollare" nata dopo la scomparsa del fratello Carmelo calciatore e allenatore del Benevento Calcio.

La promozione del libro ha come finalità, grazie alla vendita di quest'ultimo, di raccogliere fondi per la costruzione di campi da calcio per prevenire la delinquenza giovanile. Un volume di circa 300 pagine in cui l’autore, lo stesso Gianpaolo, ripercorre il viaggio intrapreso dopo la prematura scomparsa del fratello.

Un racconto autentico diviso in tre parti: la prima, immediatamente dopo la scoperta della malattia e durante la stessa, la seconda, che coincide con la dipartita di Carmelo e la fase iniziale vissuta senza il fratello, e infine la terza, una sorta di diario di viaggio in giro per il mondo.

Un cammino che racconta metaforicamente il percorso di due fratelli che viaggiano l’uno abbracciato all’altro, intrapreso con l’obiettivo di diffondere la storia dell’uomo e del calciatore Imbriani, tenendo fede ad una promessa a lui fatta in una stanza d’ospedale. 374.970 km percorsi, 107 i Paesi attraversati in autostop, confidando nella generosità delle persone che gli offrivano ospitalità.

Galleria fotografica