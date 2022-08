Gabbiano ferito e accudito da turisti, si muove la catena della solidarietà

CAMPOMARINO. Una storia a lieto fine per un cucciolo di gabbiano che da circa dieci giorni vive sotto le cure amorevoli di due turisti toscani in vacanza tra Termoli e Petacciato.

Dieci giorni fa, i turisti l’hanno trovato sulla spiaggia di Petacciato. Il volatile che non si muoveva, era spiaggiato vicino un tronco. Sofferente.

Per dieci giorni, quindi, lo hanno curato, dandogli cibo e acqua. Tutte le mattine appena arrivavano in spiaggia andavano a controllare le sue condizioni e a nutrirlo. Con le varie cure, il gabbiano si è rimesso in sesto ma essendo un pullo, cucciolo, non ancora riesce a volare.

I turisti preoccupati non hanno trovato nessuno che potesse aiutarli, fino a che hanno chiesto aiuto alla redazione di TermoliOnLine che ha indirizzato la segnalazione al Cea Fantine di Campomarino. Luigi Lucchese presidente di Ambiente basso Molise ha raccolto il gabbiano e gli ha dato le giuste cure. E per questo motivo è stato ringraziato con un bel disegno dalla figlia dei due turisti.

I due turisti domani rientreranno in Toscana, con un peso in meno grazie all'aiuto di Luigi Lucchese.

Oggi il gabbiano è tornato in acqua e nel giro di 4-5 giorni potrà volare.









