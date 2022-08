"La Lapa", l'opera inedita italo-croata

SAN FELICE DEL MOLISE. Dopo due anni di fermo forzato riprendono le attività dell’Associazione Culturale “Comunità Croata del Molise”.

La presidente Paolina Ferrante ha organizzato presso il Caffè Letterario la presentazione dell’opera “La Lapa” dell’etnomusicologo Vincenzo Lombardi.

«La pubblicazione del libro di Vincenzo Lombardi è un lavoro editoriale importante sia da un punto di vista storico che culturale - afferma la presidente Ferrante - opera che consente di consultare documenti storici e antropologici inediti riguardanti e il Molise e le nostre comunità di minoranza. Ci auspichiamo - conclude la Ferrante - che la lettura dell’opera possa contribuire anche ad una conoscenza fisica della nostra bellissima Regione con l’arrivo di lettori nei nostri paesi».

Il lavoro è stato realizzato sia in italiano che in croato per rendere fruibile l’idioma alloglotto ai lettori di madre lingua croata.

Appuntamento alle 17 nel Caffè Letterario. Presenti il sindaco Corrado Zara, Vincenzo Lombardi, Paolina Ferrante, Gino Massullo e Giovanni Piccoli.

