La "poesia" dell'estate nelle serate culturali con Laura D'Angelo tra Molise e Abruzzo

MONTENERO DI BISACCIA. Sta diventando una delle protagoniste del mondo culturale nel basso Molise e anche nel vicino Abruzzo. La professoressa Laura D’Angelo, con percorsi importanti didattici da insegnante in diverse scuole del territorio, nonostante l’ancora giovane età, si sta caratterizzando come autrice di poesie e racconti, al centro di numerosi concorsi che l’hanno vista premiata. Di recente, oltre ad aver preso parte alla giuria della rassegna internazionale Borghi in Fiaba, è stata ospite dell’Aut Aut Festival dove ha presentato il suo libro di prose poetiche Sua maestà di un amore (Scatole Parlanti, 2021) e reduce dall’ultima edizione del Premio Letterario “Raffaele Artese” città di San Salvo, Laura D’Angelo è sempre più impegnata nel mondo della poesia e della letteratura. Il 25 agosto il Festival curato dalla giornalista Valentina Fauzia ha omaggiato infatti la poesia molisana, ospitando a Termoli sul Trabucco di Celestino due giovani autori, Giorgio Paglione e Laura D’Angelo.

Cosa ti ha avvicinato al mondo della Poesia?

«Ringrazio di cuore Valentina Fauzia per la sua attenta sensibilità e grande generosità nel dedicare un evento dell’Aut Aut Festival interamente al mondo della poesia molisana, in una cornice magica e suggestiva come quella del Trabucco della famiglia Iasenza, di fronte al Castello e ai colori incantevoli del mare termolese. Non mi definisco scrittrice o poetessa perché oggi sono termini piuttosto abusati, purtroppo, ma la poesia è molto importante per me, credo che mi sia sempre piaciuta. È un'indole naturale, come dice Alda Merini, credo che si nasca costituzionalmente poeti. Ovviamente poi gli studi classici aiutano: conoscere e tradurre la letteratura greca e latina è fondamentale per avvicinarsi alla nascita del pensiero occidentale e al sentimento umano. Nel mio caso (perché si può essere poeti senza avere fatto studi classici) mi ha dato una preparazione solida per capire che alla fine l'uomo ha a cuore pochi grandi temi davvero importanti: l'amore, lo scorrere del tempo, il dolore, il senso della fine, il bisogno di Dio o della verità, della giustizia, della morale, dell'etica. La grandezza di ogni autore, di ieri come di oggi, è alla fine quella di dire le stesse cose che avevano già anticipato i poeti e i padri del pensiero greco, innovando continuamente, ognuno in maniera diversa. Certamente oggi vige una società materialistica, che guarda al guadagno facile, all’edonismo, all’apparire. La poesia è il contrario di tutto questo».

Come nasce questa tua passione per la scrittura?

«Come ho già detto in altre interviste, ho sempre scritto tanto e letto tanto. Ho sempre amato le parole, sono sempre state un rifugio in un mondo di bellezza e di magia. Il mio amore per i libri è iniziato subito: già a tre anni amavo leggere le prime parole e soprattutto amavo le fiabe e le illustrazioni, da bambina scrivevo storie che poi mi portavano a fantasticare sulla realtà. La poesia, la letteratura, il giornalismo si compongono di tanti tasselli ognuno dei quali ha alla base il gesto creativo dello scrivere, quale specchio di una umanità che si ritrova in sé stessa e nella sua funzione primaria. La scrittura per me è un processo molto personale, mi dà la possibilità di entrare in relazione con l’Altro e soprattutto di avvicinarmi alla parte più vera di me stessa. Quando scrivo sono io e basta. Mi piace creare qualcosa che non sia suscettibile allo svanire dell’attimo, alla precarietà della vita. La fissazione scritta delle parole mi salva. Scrivere è per me qualcosa di naturale, di immediato, non ho mai difficoltà: la necessità di comunicare è fondamentale, così come quella di ascoltare la mia voce interiore, ritrovare quell’ordine che oscilla tra serenità e malinconia. La scrittura mi culla sempre in un ideale di bellezza e autenticità».

Sei stata giurata del Concorso Internazionale “Premio Lettera d’amore” e recentemente del Premio Letterario “R. Artese” città di San Salvo:

«Il premio Internazionale “Lettera d’amore” si svolge a Torrevecchia teatina ormai da più di vent’anni. è un concorso magico, unico nel suo genere, perché protagonista è il sentimento, è l’amore, che si esplica in tutte le sue forme, riattualizzando, con una accezione dolcemente romantica, il genere letterario della lettera: un genere oggi purtroppo sempre più in disuso, a causa del prevalere delle scritture digitali, delle mail, della messaggistica istantanea, che puntano sull’immediatezza dell’informazione e sulla sintesi di contenuti, annullando la poesia, il gesto dello scrivere, l’emozione dell’attesa, l’amore che c’è dentro una frase scritta a mano. Il Premio Città di San Salvo è giunto alla sua decima edizione: è un Premio di livello per la narrativa esordiente, sono orgogliosa di farne parte, mi ha dato tanto, in termini di arricchimento umano e professionalità».

Abbiamo visto sui social che è stato presente anche Stefano Vicario

«Sì, ho avuto il grande onore di intervistare Stefano Vicario con il suo romanzo Il re degli stracci (La nave di Teseo), terzo posto e vincitore assoluto della giuria popolare. Stefano Vicario è davvero una persona disponibile e un grande professionista, sceneggiatore e regista, ha firmato la regia di produzioni televisive importanti, dalle fiction ai programmi di costume, dalle edizioni del Festival di Sanremo agli spettacoli con Roberto Benigni e Andrea Camilleri.

Nell’annuale edizione, con Presidente Virginio di Pierro e la vice Maria Travaglini, che ringrazio di cuore, il podio è andato a nomi importanti, come Maurizio Germani, Imma Vitelli, Stefano Vicario, Diletta Pizzicori. Presentatore d’eccezione è stato Fabio Fulco».

In un mondo come il nostro, soprattutto legato al linguaggio dei social, c’è ancora spazio per la poesia?

«C'è ma bisognerebbe comprenderne gli apporti culturali su larga scala, non solo quindi considerarla un prodotto evasivo per il pubblico dei social ma anche guardare al contenuto sociale, etico, ideologico, umano. Franco Arminio scrive delle poesie bellissime per rivalutare i paesi come nucleo di una nuova idea di sviluppo, e spesso è criticato come poeta. I social sono spesso demonizzati per la banalità e la brutalità con cui si esprimono giudizi o affermazioni, ma io credo che in ambito letterario abbiano avuto il vantaggio di sottrarre la poesia all’accademismo imperante, a quell’ ambiente di nicchia riservato a pochi, e abbiano favorito un maggiore interesse per le forme letterarie, seppur rivoluzionandone slang e finalità. La poesia è materia viva, è normale che subisca un'evoluzione dei suoi modi e delle sue finalità. Gabriella Sica, poetessa vera, ha pubblicato un interessante libro che si intitola Poesia d’aria: qui l'aria non è soltanto metaforicamente il richiamo lirico allo status di componimento poetico, ma è come l’ossigeno, serve per vivere, per respirare, soprattutto in una società claustrofobica e post-pandemica: ci fa capire come la poesia sia materia rarefatta, che si disperde tra le mani, eppure l’uomo ha bisogno anche di sentimento, come dice Petrarca "et nulla stringo et tutto ʼl mondo abbraccio”, il messaggio è chiaro».