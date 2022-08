“La Via dei Conventi” fa tappa a Serracapriola

SERRACAPRIOLA. Anche quest’anno è stato un grande successo per la “La Via dei Conventi”, arrivata alla 14esima edizione. Quest’anno il cammino di preghiera ha fatto tappa anche a Serracapriola. “La Via dei Conventi” è stato ideato da Mario Pompeo Caruso il quale riveste anche il ruolo di presidente, insieme alla figlia Giusy e ad Anna Marrone.

Lo scopo di questi percorsi, che ogni anno prevedono nuovi tracciati, è mantenere viva la memoria e il ricordo dei Conventi dove Padre Pio ha soggiornato nel corso dei suoi studi e formazione religiosa. Da diversi anni gli organizzatori, si impegnano di stilare il programma, con tanta cura e passione, senza tralasciare nulla neanche i minimi dettagli. Il percorso a piedi è partito domenica 21 agosto da Pietrelcina, paese natale di Padre Pio, passando per i comuni di Pago, Veiano, Molinara, Foiano di Valfortore e Baselice. Per il secondo giorno di cammino, lunedì 22 agosto, è toccato ai comuni di San Bartolomeo in Galdo, San Marco La Catola, Castelnuovo della Daunia, Casalnuovo Monterotaro.

Il terzo ed ultimo giorno, martedì 23 agosto, si è ripartiti da Casalnuovo Monterotaro per raggiungere il Convento di Serracapriola. Quest’anno hanno partecipato al cammino, gruppi di pellegrini provenienti dalla Spagna, Svizzera, Sardegna, Roma, Costiera Amalfitana e varie province del Nord Italia e limitrofe ai comuni dei percorsi. Questo cammino percorre interamente un chilometraggio di circa 650 km, un cammino pari a quello di Santiago; lo si può fare in tappe oppure percorrerlo interamente, visitando tutti gli 11 Conventi di Padre Pio. Ogni fedele è partito con una propria motivazione, del perché voler intraprendere questo cammino e sicuramente è arrivato a fine percorso cin un vissuto intenso, ricco di storia, con emozioni e sensazioni che resteranno per sempre impresse mel cuore di ognuno. Un’esperienza unica, di grande spessore umano e fascino interiore.

“Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato nel corso dei tre giorni, come pure tutti i sindaci, gli amministratori, i frati cappuccini, i parroci, le associazioni di ogni genere e tutte le persone che ci hanno accolto a braccia aperte, venendoci incontro e sostenendoci nel corso dei tre giorni, nell’attraversare ogni località del Sannio e della Puglia. Davvero giornate indimenticabili, suggestive che elevano l’animo di ogni partecipante nel percorrere ogni strada, ogni sentiero e località davvero stupende e incantevoli che aiutano alla preghiera e alla stretta aggregazione dei partecipanti”, dichiara Mario Pompeo Caruso la vera anima e ideatore di questi percorsi. Il prossimo appuntamento è l’anno prossimo con la 15esima edizione ed un nuovo percorso.

