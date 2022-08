Pro loco Termoli: torna l’appuntamento con il Medioevo

TERMOLI. Per tutti gli amanti della storia, ma non solo, “Termoli XIII Secolo” è un evento da non perdere! Ogni anno la città diviene teatro di una rivisitazione storica con sbandieratori, falconieri e artisti di strada che con i loro spettacoli vi trasporteranno in un tempo passato.

La manifestazione ebbe inizio nel 2009 e la Pro Loco Termoli, da anni impegnata sul territorio ad organizzare rievocazioni storiche, quest’anno dopo due anni di pandemia ha deciso di riproporla.

Il 4 settembre 2022 alle ore 18.00 torna l’appuntamento con il Medioevo: una domenica unica che ripercorrerà il rapporto tra uomo e storia attraverso i giochi d’altri tempi, le esibizioni di danzatrici, musicisti, artisti di strada e sbandieratori il tutto corredato dal corteo storico che sfilerà per le vie della città.

Il corteo partirà da tre punti diversi: Castello, Galleria Civica e Porto. In via Roma avverrà la consegna della cassa, contenente il” tesoro” della città, da parte dei cavalieri di ritorno dalle Crociate al nobile che al tempo viveva nel castello.

Dopo il corteo, gli artisti di strada animeranno via Federico II di Svevia mentre all’interno del castello dame e cavalieri vi condurranno in epoca medievale con visite guidate a partire dalle ore 19.30 fino alle ore 21 a cura della Pro loco.