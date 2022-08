"Riciclo... creativo", al mare si completa il puzzle di educazione ambientale

TERMOLI. Concluso con successo questa mattina il progetto “Riciclo… creativo”, contenitore di quattro incontri, gratuiti e aperti a tutti, sulle spiagge termolesi rivolti ai bambini di tutte le età, al fine di promuovere una riflessione su tematiche di particolare rilevanza ambientale, sensibilizzando al rispetto e alla tutela dell’ecosistema.

L’evento si è aperto con l’accoglienza ai bambini e la distribuzione di materiale di recupero (cartoncini, fogli di giornale, volantini e tappi in sughero) per la creazione di gioielli in carta e zattere galleggianti, ma anche per disegnare scenari marini dove l’ecosistema viene rispettato e l’ambiente tutelato.

La bravissima Monica Fattore ha trasmesso energia ed entusiasmo accompagnando i più piccoli nella realizzazione di piccole opere d’arte e spiegando loro l’importanza di una buona raccolta differenziata.

L’assessore all’ambiente Rita Colaci dichiara: “Stando a contatto con i nostri piccoli concittadini, mi sono resa conto di quanto sia alta la loro consapevolezza tanto sulla necessità di preservare l’ambiente quanto sulla lunga strada che ancora c’è da fare perché tutti siano più rispettosi e virtuosi”.

Il direttore della Rieco Sud Angelo Di Campli aggiunge: “’Riciclo… creativo’ è un tassello di un grande puzzle di educazione ambientale al quale lavoriamo con impegno e convinzione, cercando di coinvolgere tutte le fasce d’età della popolazione termolese e i turisti che trascorrono le loro vacanze sulle spiagge della città. Colgo l’occasione per ringraziare l’Ufficio Ambiente del Comune di Termoli per il decisivo supporto che ci offre, l’Amministrazione comunale che dimostra grande sensibilità ai temi di educazione ambientale e soprattutto i bambini, che anno dopo anno confermano di avere le idee chiare e la coscienza pulita, dandoci tanta speranza per il futuro”.

