Miss Mondo Molise, hairstylist ufficiale lo staff di Annamaria Alfieri

TERMOLI. La magia delle selezioni di bellezza torna ad arricchire il calendario di eventi a Termoli e rappresentano un prologo significativo all’estate termolese.

Il successo di un evento così importante, come la finale regionale del Concorso Nazionale Miss Mondo Italia, tenutasi ieri sera in Piazza Monumento a Termoli, è passato anche grazie alle acconciature uniche e particolari di Rouge, con la hairstylist Annamaria Alfieri e il suo staff di professioniste che hanno curato il look di tutte le protagoniste del concorso di bellezza.

Una serata all’insegna della bellezza e dell'eleganza, che ha visto la partecipazione di circa 20 ragazze provenienti dal Molise e dalle regioni limitrofe che hanno concorso per la coroncina e la fascia di Miss Mondo Molise e per quella che è la competizione più ambita delle semifinali nazionali che si terranno a Gallipoli nel 2023.

Una grande soddisfazione per la parrucchiera termolese, soprattutto per un evento estremamente importante e prestigioso. È l’ennesima conferma di quanto arte, passione e dedizione siano radicate nel mondo della "stilista per capelli" Annamaria, che, ricordiamolo, ha partecipato a numerose edizioni del concorso di Miss Italia e non solo.

Il salone Rouge da anni è un punto di riferimento a Termoli per chiunque voglia un look personalizzato e coerente con le ultime tendenze di stagione. Ora lo sanno anche tutte le miss della tappa del Concorso Nazionale Miss Mondo Italia Molise!!!

Galleria fotografica