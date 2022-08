Davide Mariano inaugura in Cattedrale la 18esima stagione di TermoliMusica

TERMOLI. Stagione concertistica 2022 al debutto nella 18esima edizione di “Termoli Musica” con l'organista Davide Mariano, domenica sera 28 agosto, nella Cattedrale.

Organista giovanissimo, classe 1988 e molisano d’origine. Un nostro corregionale che vive e lavora a Vienna da moltissimi anni. Mariano si è esibito nelle sale concerto e nelle chiese più prestigiose non soltanto d’Europa, ma anche negli Stati Uniti e in Giappone. Ma non sono mancati i teatri più importanti del mondo: tra cui il Musikverein e Konzerthaus di Vienna, il teatro Mariinsky di San Pietroburgo, il Konzerthaus di Berlino, la cattedrale di Notre-Dame di Parigi, per citarne alcuni.

Dopo il diploma di organo e composizione organistica e il successivo diploma accademico di II livello in organo presso il conservatorio di musica di Campobasso, si è spostato a Vienna -dove attualmente vive e lavora- presso il Mdw (l’Università della musica di Vienna) dove ha ottenuto con lode all’unanimità e premio d’onore la laurea in organo e clavicembalo. Attualmente è docente d’organo presso il conservatorio di musica di Sassari.

Con un curriculum così nutrito, ieri sera si è esibito in Santa Maria della Purificazione, scegliendo i seguenti brani di Bach e suonandoli con stile, grazia e talento.





-L’arrangiatore, concerto in La minore Bwv 593 dal concerto in La minore per due violini, archi e basso continuo di Antonio Vivaldi.

-Il musicista di chiesa, Allein Gott dee hor sei her Bwv 662,

-L’arrangiatore di sé stesso, preludio e fuga in Re minore,

-Il virtuoso, fantasia e fuga in Sol minore,

-Il didatta dal trio sonata n.4 in Mi minore,

-L’assimilatore di stili, toccata, adagio e fuga in Do maggiore,

-Il pioniere di nuove forme, sinfonia dalla cantata “Wir danken dir, Gott, wir danken dir” (ti ringraziamo Dio, ti ringraziamo).

Nutrito il pubblico in Cattedrale per ascoltare il talento e la bravura di Davide. Presente come organizzatore di questa rassegna musicale il direttore artistico e professore Giuseppe Nese, che ha presentato l’organista prima dell’esibizione.

La rassegna “Termoli musica 2022” è stata sostenuta dal Ministero della Cultura Italiano tra i progetti destinatari del finanziamento Fus, del Fsc (Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, ma anche da “Turismo e Cultura” della Regione Molise, dal Comune di Termoli e dall’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli. Ma anche dal gruppo di partner di associazioni locali, nazionali e internazionali.

Noi di Termolionline abbiamo avuto modo di intervistarlo e visibilmente emozionato ci ha spiegato quanta emozione si possa provare esibendosi nei teatri più importanti del mondo e di quanto sia meraviglioso potersi esibire nella sua terra: il Molise.

