"La storia di una promessa": 375mila chilometri nel ricordo del fratello Carmelo

L'intervista a Gianpaolo Imbriani

TERMOLI. “Il calcio finisce, la vita resta e voglio dare come uomo un ricordo importante”: con queste parole Carmelo Imbriani vive ancora nel ricordo del fratello Gianpaolo.





Una vita spezzata a soli 37 anni, ormai 9 anni fa. Un linfoma di Hodgkin ha portato via la cara esistenza di Carmelo; un giocatore, un allenatore, un padre, un marito, un fratello e un figlio. Giocatore della Pistoiese, del Casarano, del Genoa, ma anche del Cosenza, del Benevento, della Salernitana, del Foggia e del Catanzaro. Divenuto anche allenatore degli allievi nazionali del Benevento. Carmelo è scomparso il 15 febbraio 2013 e ha lasciato sua moglie Valeria e due figli piccoli.

La sua storia ha unito tifoserie da Nord a Sud e Carmelo ha rappresentato per lungo tempo il cosiddetto “Sport per bene” mostrando il volto del calcio solidale, pulito e onesto.





La presentazione del libro si è tenuta in sala consiliare a Termoli, questo pomeriggio e i saluti istituzionali sono stati portati dal coordinatore della Lega in Molise, Michele Marone. Presente all’evento anche il consigliere Bruno Fraraccio.

Suo fratello Gianpaolo ha continuato a portare il suo nome per il mondo: 5 continenti, 374.970 chilometri, 107 paesi. Seguiti da 110.000 chilometri percorsi in autostop e notti passate in couchsurfing -ossia la possibilità di essere ospitati mentre si gira il mondo- e che gli ha permesso di raccontare la storia di due fratelli che girano il mondo abbracciati. Perché Gianpaolo è sempre rimasto abbracciato a suo fratello, dovunque si sia recato in questi anni, il ricordo del loro amore è sempre stato con lui: gli insegnamenti, il loro legame -che ha vinto addirittura la morte- e l’omaggio di averlo avuto al suo fianco per trentasette anni.





“La storia di una promessa” è un grande omaggio al ricordo di Carmelo, oltre che un libro che racconta di un legame speciale, lo stesso che ci lega alle persone della nostra vita. E leggendo le pagine piene d’amore di quel libro, il raffronto lo si può fare proprio con il libro che davvero ci appartiene: quello della nostra vita, perché l’amore, così come il dolore sono sentimenti ai quali non possiamo sottrarci.

Gianpaolo con il suo testo fa rivivere con mille sfumature diverse il ricordo di suo fratello e lo porta alla conoscenza e all’attenzione dei bambini di tanti posti del mondo. Così che attraverso le sue parole, Carmelo possa continuare a vivere nel cuore di tante altre persone: perché raccontare l’amore significa dare ad altri gli occhi per ammirarlo così come ciascuno di noi l’ha vissuto.

