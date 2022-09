Festa patronale in onore di San Giovanni Battista a Colletorto

COLLETORTO. San Giovanni Battista che indica con fiducia la strada da seguire per una vita piena e dedicata agli altri. Il suo esempio e la sua storia sono stati al centro al centro della festa patronale di Colletorto in cui la comunità ha rinnovato l'affidamento al protettore nel giorno della sua morte. Tante presenze in occasione della solennità del 29 agosto che ha richiamato colletortesi provenienti dall'Italia e dall'estero e anche tante presenze da altri centri.

Una festa preparata nella condivisione e accompagnata dal triduo con le sante messe e il rosario animato dai genitori dei giovani in paradiso, dai giovani della parrocchia e dalle donne; inoltre, la santa messa delle famiglie con il rinnovo delle promesse matrimoniali e la consegna del mandato missionario di Papa Francesco. Lunedì 29 agosto la solenne celebrazione eucaristica nella chiesa madre di San Giovanni Battista presieduta da don Angelo Castelli insieme al parroco, padre Vincenzo Bencivenga e a padre Raffaele Tosto. La funzione è stata animata dal coro parrocchiale diretto da Rino Di Rosa. Nell'omelia don Angelo ha ripercorso alcuni momenti della vita di San Giovanni Battista: la visita di Maria a Santa Elisabetta - futura madre del Battista - e il 'nulla è impossibile a Dio', il Battesimo di Gesù nel fiume Giordano e il martirio di San Giovanni.

Una vita per conoscere, annunciare e testimoniare Gesù fino a dare la vita per lui, questo oggi non viene richiesto a tutti, ma ciascuno di noi può essere testimone della Parola di Dio con gesti semplici ma significativi nel corso di ogni giornata e nell'incontro con l'altro mettendo sempre al centro l'amore senza riserve dalla famiglia alla società. Al termine della santa messa è seguita la processione lungo le vie del paese, accompagnata dalla banda di Campolieto e ripresa regolarmente anche nella parte del 'colle' con un ringraziamento ai giovani portatori che hanno assicurato la loro disponibilità. Il corso pieno di gente e tante occasioni per ritrovarsi dopo diverso tempo anche a causa della pandemia. Presente alle celebrazioni, tra gli altri, il sindaco di Macchia Valfortore, Gianfranco Paolucci. Molto apprezzata la proposta del programma ricreativo a cura del Comitato feste con tre concerti seguitissimi da persone di ogni età: Vola Alt... o, Renato Zero tribute band, Crifiù in concerto, Abba the best. Fuochi pirotecnici in largo Angioino. La parrocchia e il Comitato feste ringraziano tutti coloro che hanno contribuito e hanno preso parte alla festa con un saluto a tutti i colletortesi vicini e lontani ai quali si è rinnovata la benedizione comunitaria: "W San Giovanni!".

