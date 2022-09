“Una mano per la vita”, mattinata di svago per i ragazzi della Onlus

MONTENERO DI BISACCIA. Lunedì 29 agosto i ragazzi aderenti all’Associazione “Una mano per la vita” Onlus hanno potuto trascorrere alcune ore di svago, divertimento e relax all’interno della piscina del Camping Lianna, alla Marina di Montenero di Bisaccia.

L’accordo tra l’associazione e la proprietaria, Maria Galletta, ha permesso ai ragazzi di usufruire in via esclusiva della piscina; nel corso della giornata i partecipanti hanno potuto provare il brivido delle immersioni, grazie al supporto di Antonio Rago e di Diego Scardapane dell’Associazione Scuba Global Service che ringraziamo per aver dato la propria disponibilità a far provare questa emozione così grande ai ragazzi.

Ringraziamo di cuore la signora Galletta per aver concesso l’uso della piscina, luogo sicuro dove i ragazzi hanno potuto nuotare liberamente, e grazie ovviamente alla consueta disponibilità della presidente dell’Associazione “Una mano per la vita” Onlus, Viviana D’Aulerio, sempre molto sensibile nella promozione di queste iniziative.

Alla giornata hanno partecipato anche il sindaco Simona Contucci e l’assessore con delega alle Politiche Sociali, Tania Travaglini, che ha coordinato l’iniziativa.