A Bonefro si rinnova la devozione per San Celestino Martire

BONEFRO. Entra nel vivo la festa in onore di San Celestino martire. Fede, devozione e senso di identità per condividere un momento significativo che appartiene alla storia e alla tradizione locale.

Diverse le iniziative proposte per coinvolgere fedeli di ogni età nelle celebrazioni che avranno il culmine nella giornata di venerdì 2 settembre. Alle 16 ci sarà il giro per le vie del paese della banda della città di San Severo.

Alle 17.30, nella chiesa madre di Santa Maria delle Rose, il santo rosario e, a seguire, la solenne celebrazione eucaristica animata dal coro parrocchiale. Al termine della funzione l'urna che contiene le sacre spoglie di San Celestino sarà portata in processione lungo le vie del paese accompagnata dalla banda.

Alle 21.30 spettacolo musicale della band 'Il duo cane' in piazza Municipio. A mezzanotte i fuochi d'artificio.

"Accogliamo con gioia nella nostra vita la testimonianza del santo martire Celestino" – spiega il parroco, don Luigi Mastrodomenico citando il documento di Papa Francesco che, nella Gaudete et exultate (n. 94), afferma "Le persecuzioni non sono una realtà del passato, perché anche oggi le soffriamo, sia in maniera cruenta, come tanti martiri contemporanei, sia in un modo più sottile, attraverso calunnie e falsità. Gesù dice che ci sarà beatitudine quando «mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia» (Mt 5,11). Altre volte si tratta di scherni che tentano di sfigurare la nostra fede e di farci passare per persone ridicole. Accettare ogni giorno la via del Vangelo nonostante ci procuri problemi, questo è santità".

Il parroco e il Comitato feste ringraziano tutti coloro che hanno contribuito e prenderanno parte alla festa di San Celestino martire.

