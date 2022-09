Opera in Molise, il 3 settembre a Trivento

TRIVENTO. Proseguono le serate della rassegna “Opera in Molise” che, nell’ambito del cartellone “Palcoscenici”, propone prestigiosi appuntamenti con la musica lirica, a cura del Conservatorio “L. Perosi” di Campobasso.

Il concerto si terrà Il 3 settembre in uno spazio incantato, la splendida piazza antistante la Cattedrale di Trivento.

L’Orchestra diretta dal M° Roberto Bongiovanni eseguirà brani celebri di Mozart, Puccini, Verdi e Offenbach, Bizet e Mascagni. Ma si potranno ascoltare anche De Curtis, Di Capua, Denza e altri classici del repertorio napoletano. Ci sarà anche modo di apprezzare le musiche tradizionali eseguite dal noto solista di zampogna Piero Ricci e dalla sua “Piccola Orchesta Ecletnica”.

Aprirà il concerto il baritono Alessandro Patalini sulle note della Carmen di Bizet, per poi lasciare il palco al soprano Annalisa Ferrarini. Seguirà il mezzo soprano Silvia Pasini e il tenore Gian Luca Pasolini.

La scaletta è la medesima proposta nella serata di debutto al “Verlasce” di Venafro, e per i cultori della lirica, avvezzi ad apprezzare le diverse sonorità, sarà l’occasione per godere nuovamente dello spettacolo in una diversa cornice. La conduzione è affidata a Valentina Ciarlante.

L’iniziativa, frutto della collaborazione tra il Conservatorio Perosi di Campobasso e l’Assessorato al Turismo e Cultura della Regione Molise, nella persona dell’Assessore Vincenzo Cotugno, si pone l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale della regione e dare lustro a luoghi iconici e cari ai molisani come Trivento e il suo antico borgo.









Galleria fotografica