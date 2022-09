La rassegna "Nonsologreen" torna nel Bosco Corundoli

MONTECILFONE. Camminata nel Bosco Corundoli domani pomeriggio dalle 16, nell’ambito della rassegna Nonsologreen.

Protagonisti Luigi Lucchese di Ambiente Basso Molise, Cinzia Vizzarri dell’asd “Il Valore” e Fernanda Pugliese, che introdurrà storicamente il luogo, come associazione Kamastra.

All’interno del Bosco di Corundoli, durante il percorso, s’incontrerà un’opera di Land Art/ installazione a cura dell’artista Carla Di Pardo. “Riflessi, riflessioni e parole…”, opera che invita il visitatore a riflettere e ad interagire con l’ambiente e la natura.

Durante la passeggiata vi sarà anche una raccolta di erbe spontanee in compagnia dell’esperto Erik Ferrante e per gli appassionati di fotografia, ma anche solo foto amatoriali, in possesso di un semplice smartphone, potranno dilettarsi, insieme al fotografo Simone Di Niro a catturare immagini e ad immortalare momenti della giornata. Simone attiverà anche un laboratorio esperienziale sulla fotografia.

Seguirà, alle 17.30, una lezione di stretching e benessere posturale in compagnia dell’Istruttrice Lina Cristaldi in contesto naturalistico.

Alle 18.15 letture a tema nel Bosco con la scrittrice e Libraia Emiliana Erriquez, un laboratorio rivolta ai bambini ispirato alle storie lette da Emiliana, successivamente sarà attivato il laboratorio artistico espressivo en plein air, “Il Bosco ritrovato” nello spazio antistante il “Chiosco nel Bosco” ai piedi del Bosco di Corundoli. I piccoli partecipanti potranno cimentarsi nelle pratiche artistiche all’aria aperta circondati dalla natura e dai giochi di luce che attraversano il suggestivo bosco. Il laboratorio sarà tenuto dall’artista Michele D’Aloisio, protagonista anche della visita guidata alle opere in mostra in compagnia dell’artista illustratore Michele D’Aloisio.

Durante la giornata è possibile visitare la Mostra di Arte Contemporanea dello Scultore Ettore Altieri allestita per l’occasione nel Museo dei Gessi, visitabile solo il giorno 4 settembre.