A Serracapriola riparte il "Palio delle Contrade"

Lancia in resta

Lancia in resta dom 04 settembre 2022

SERRACAPRIOLA. Dopo diversi anni torna, oggi, domenica 4 settembre una tradizione storica: "Il Palio delle Contrade". Un gruppo di giovani volontari appassionati di equitazione, la ProLoco Turistica, in collaborazione con l'amministrazione comunale, ed il comitato feste, riportano alla luce una competizione amatoriale in groppa a degli asinelli. La sfida tra fantini consisterà nel far vincere la contrada di Serracapriola che rappresenta.

La manifestazione avrà inizio, come da tradizione, davanti la Chiesa di Sant'Angelo con la solenne benedizione degli animali. Dopodiché gli asini, accompagnati a piedi dai propri fantini, saliranno lo stradone De Luca e scenderanno lungo Corso Garibaldi e Viale Aldo Moro accompagnati da sbandieratori e tamburieri.

Si prevede di giungere al campo sportivo intorno alle ore 19 dove si terrà il palio su campo in sabbia morbida.

Il pubblico potrà assistere a tutta la manifestazione in massima sicurezza dall'alto degli spalti o intorno alla recinzione del campo.

Galleria fotografica