La fiaccolata ecologica della Croce Rossa a Termoli

TERMOLI. Due giorni intensi per la Croce Rossa Italiana a Termoli. Ieri sera la fiaccolata ecologica, in previsione della sesta gara regionale di primo soccorso.

Una grande emozione la fiaccolata ecologica -per il corso Nazionale, per le vie del borgo antico, fino a piazza Duomo- dove sono stati inaugurati, nella giornata di ieri, i giochi regionali della croce rossa e sono state presentate le squadre che si sono contese la VI gara regionale di primo soccorso. I giochi si sono tenuti il 3 e 4 settembre -dopo quasi due anni di stop, dettati dal periodo pandemico- si è scelta proprio Termoli per la fiaccolata, che ha determinato l’apertura di questo grande evento.

Noi di Termolionline abbiamo seguito l'evento, riportandone una parte in diretta Facebook dalla nostra pagina.





Presente il presidente Antonio Vitarelli, presidente regionale croce rossa italiana, che abbiamo intervistato e che ai nostri microfoni ha spiegato:” Come i giochi inaugurati consistano in attività di primo soccorso. Sono stati cinque gli scenari riproposti e cinque le squadre composte da sei volontari. Le squadre che si disputavano la gara sono state: due squadre del comitato di Campobasso, una squadra del comitato Cri di Isernia, una squadra del comitato di Termoli e una squadra del comitato locale di Giulianova”.

Vitarelli ha parlato di numeri che crescono sempre di più. Sono 150 i volontari nuovi ogni anno su territorio regionale. Attualmente a Campobasso ci sono 13 sedi territoriali distaccate. Invece nella provincia di Isernia ci saranno delle nuove sedi per Agnone e Venafro. In base alla crescita della Cri ci saranno poi ulteriori aperture di nuove sedi.





Ma abbiamo ascoltato anche Francesco Tosto, vice presidente sezione giovani Cri Molise. Che ci ha spiegato la preparazione per l’evento della fiaccolata ecologica. Riportando le sue parole: “Tanti i giovanissimi che si avvicinano alla croce rossa annualmente. Ma anche l’impegno durante la pandemia, la croce rossa non si è mai risparmiata ed è sempre andata in aiuto alla popolazione: assistenza con il 118, il pronto farmaco, il pronto spesa, i pacchi alimentari e tanto conforto”.

La gara regionale è di fondamentale importanza -non solo per le attività proposte- ma anche per stringere nuove amicizie e per conoscersi, in quest’era post pandemica.

