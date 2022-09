“Pedalata cicloturistica Roma-Santa Maria di Leuca”, da Montenero il via alla quarta tappa

MONTENERO DI BISACCIA. È partita questa mattina poco dopo le 11 dal Porto Turistico Marina Sveva, a Montenero di Bisaccia, la quarta tappa della “Pedalata cicloturistica Roma-Santa Maria di Leuca”, organizzata dall’Associazione “La storia in bici” e dedicata alla ricorrenza dei 100 anni della Lilt, la Lega italiana per la lotta contro i tumori.

Per il Comune di Montenero di Bisaccia erano presenti all’evento anche il sindaco Simona Contucci, l’assessore Claudio Spinozzi e la consigliera Cabiria Calgione, i quali hanno dato il benvenuto agli ospiti e si sono intrattenuti con i rappresentanti dell’Associazione e con i ciclisti prima della partenza, per un saluto istituzionale.

L’ex senatore Michelino Davico, organizzatore dell’iniziativa, ha illustrato le peculiarità di questa pedalata amatoriale che porta con sé il messaggio di sensibilizzazione alla prevenzione dei tumori, ma anche quello della riscoperta del territorio e della sua promozione attraverso un percorso che ha forti connotati storici: l’itinerario scelto, infatti, è lo stesso che “conduceva dalla capitale della civiltà latina al punto in cui finiva la terra ferma, dove per tradizione antichissima si mischiavano le acque dei mari e la cultura italica si approcciava a quel bacino di popoli e conoscenze rappresentato dal Mediterraneo”.

Il sindaco Simona Contucci ha dato il benvenuto in Molise agli ospiti, parlando della “regione che non esiste”, ma che custodisce al suo interno uno scrigno di bellezze che valgono sicuramente la pena di essere visitate, come testimoniano i dati delle presenze turistiche degli ultimi anni. La prima cittadina, al termine del suo saluto, ha invitato inoltre i presenti a tornare a Montenero di Bisaccia per le proprie vacanze, per scoprire il mare e un territorio ricco di soprese.

Un breve saluto è stato rivolto ai presenti anche dal rappresentate provinciale della Lilt, Amerigo Di Giulio, e dal Direttore Commerciale del Marina Sveva, Rosanna Pacchioli.

Subito dopo i ciclisti, a cui si sono aggregati anche alcuni cicloamatori della locale Associazione Montenero Bike, si sono spostati all’ingresso del porto, dove il sindaco Contucci ha salutato gli ospiti dando il via ufficiale alla partenza della quarta tappa della “Pedalata cicloturistica Roma-Santa Maria di Leuca”.

