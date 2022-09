"Persone normali", torna il gruppo di lettura alla libreria Fahrenheit

TERMOLI. "Persone normali " di Sally Rooney (traduzione di Maurizia Balmelli, edito da Einaudi) è al centro del nuovo gruppo di lettura della libreria Fahrenheit mercoledì 7 settembre alle ore 18:00.

"Persone normali" è la storia di Marianne e di Connell, di due ragazzi che si incontrano al liceo e simili a due pianticelle condividono lo stesso pezzo di terra, crescendo l'una vicino all'altra, contorcendosi per farsi spazio, a volte sostenendosi a vicenda, altre togliendosi il respiro. È la storia di un amore giovane che pare destinato a non compiersi mai, di due anime che si inseguono e si sfiorano per anni, ma è anche una tagliente riflessione sulla prevaricazione e la tenerezza in questo nostro tempo strano. Sally Rooney è riuscita nell'impresa più difficile di tutte: scrivere un romanzo sulla banale e feroce dolcezza di una relazione. Riuscendo a cogliere quell'attimo infinito in cui si trova il coraggio di perdersi negli occhi di un'altra persona per ritrovare sé stessi.

Nato in maniera informale da un gruppo di giovani lettori che si incontrano in libreria per scambiarsi le proprie opinioni sui libri letti, il gruppo di lettura si è sviluppato coinvolgendo lettori di tutte le età. Il tema viene deciso dal gruppo di lettura stesso, che è aperto anche a chi vuole solo ascoltare e farsi un’idea di un libro o di un autore non ancora letto.









Galleria fotografica