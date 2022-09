Da Termoli al panorama rap italiano: l'ascesa di "The Night Skinny"

TERMOLI. The Night Skinny, all’anagrafe Luca Pace è uno dei produttori di spicco della scena rap italiana.

Forse non tutti sanno che le sue origini sono molisane. Classe 1983, termolese doc, Luca è un ingegnere del suono diventato poi attivo, come produttore musicale, nel milanese, dove ha cominciato a farsi conoscere grazie alla collaborazione con gli Antipop Consortium, gruppo statunitense alternative hip hop, per la realizzazione dell'album Metropolis Stepson, pubblicato per Relief Records EU.

A questo si aggiunge l'amicizia con il rapper italiano Tormento, storico componente del gruppo de “I sottotono”, con cui collabora per il lavoro Sorry We're Full EP, pubblicato da Eden Garden, etichetta fondata dallo stesso Night Skinny.

The Night Skinny prende il volo lontano dalla sua Termoli ma iniziando dalla sua città. Ha all’attivo 8 singoli, 3 Ep, 2 mixtape e 5 album.

E, il prossimo 16 settembre uscirà il suo ultimo album “Botox”.

Botox vanta nomi importanti che hanno collaborato e collaborano alla sua realizzazione, Guè, Madame, Baby Gang, Mahmood, Luchè, Coez, Ernia, Paky e Anice. Thw Night Skinny ha annunciato altri nomi. Stiamo parlando di Lazza, Noyz Narcos, Ghali, Tedua, Tony Effe, Rkomi, Fabri Fibra, Geolier e Pyrex. Resta ancora in incognito la presenza di Side Baby, comparso tra gli spoiler ma non nei post su Instagram.

A completare la lista dei partecipanti ci sono Ketama126, Gazzelle, Vettosi, Ariete, J Lord, Jake La Furia, VillaBanks, Drast degli Psicologi, 2Rari, Gaia, Franco126, Shiva, i BNKR44, Salmo, Elisa, Carl Brave, Mambolosco, Coco, Bresh, Thasupreme e, ovviamente, lo stesso Night Skinny.

Gli artisti svelati sono 39 e non 40. L’ultimo/a artista, infatti, sarà rivelato/a direttamente il 16 settembre con l’uscita del disco, e non sarà una sorpresa solo per il pubblico, ma anche per il/la diretto/a interessato/a. Qualche tempo fa, infatti, il producer aveva lanciato un contest per trovare un emergente che completasse il quadro. In occasione del lancio del master di Botox nell’Adriatico, sul suo profilo Instagram si leggeva: «Tagga nei commenti l’emergente che potrebbe stupirmi, ti mando un direct con il beat e lo facciamo. C’è ancora uno slot libero».

Con Botox c'è la volontà di fotografare il mondo che ama, cioè quello della musica. “Botox” ha tutte le carte in regola per catturare l’oggi e cambiare i confini del domani.