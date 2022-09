Amicizia e solidarietà nel ventennale del gemellaggio Termoli-Chorzow

TERMOLI. In occasione del ventennale del gemellaggio tra la città di Termoli e la città polacca di Chorzow si terranno una serie di eventi a Termoli programmati dall’8 al 12 settembre prossimi.

È un segnale grande che segna l’amicizia tra popoli. Come quella tra Termoli e Chorzow, e come quella della Polonia e dell’Ucraina. La Polonia dal cuore grande che ha accolto famiglie e bambini che scappavano dalla guerra.

Umanità e, attraverso questo gemellaggio, anche Termoli tende la mano per aiutare chi è in difficoltà.

Un aiuto importante che vedrà la raccolta di materiale scolastico da inviare a tutti quei bambini che sono a Chorzow.

Dopo la raccolta di generi alimentari, di vestiario ora è la volta della cultura, perché a nessun bambino venga negata.

«Rinnoviamo questo gemellaggio per vedere i frutti che abbiamo raccolto- ha affermato il sindaco di Termoli, Francesco Roberti- al di là delle amministrazioni che passano, questo gemellaggio continua a esistere. Ed esite un’amicizia che va oltre i rapporti istituzionali. Padre Enzo è il faro illuminante di questo gemellaggio dal 2002. La prima volta che sono stato in Polonia, è stato proprio nel 2002 quando nasceva questo rapporto. Poi ci sono stato insieme a Padre Enzo, nel 2019.». Passano le amministrazioni ma l’amicizia e il lavoro di Padre Enzo, continua e resiste.

Padre Enzo tiene vivo questo rapporto e continuerà a farlo.

«Ricominciamo a vivere un nuovo appuntamento che parte dalla solidarietà- ha detto Padre Enzo, durante la conferenza stampa in sala consiliare- Solidarietà è quello che misura il nostro amore e la nostra amicizia. L’amicizia si misura quando c’è veramente bisogno, nel momento di prova. E si rinnova questo gemellaggio proprio nel segno della solidarietà. La solidarietà e la carta non devono concorrere ma devono convertire in un unico obiettivo».

Venerdì pomeriggio ci sarà un primo incontro nella sala consiliare. Dopo questo primo incontro andranno nella sede della misericordia.

Ci sarà un incontro particolare con tutte le realtà che hanno collaborato per accogliere quello che abbiamo spedito nella città di Chorzow.

Sarà bello perché Padre Enzo ha chiesto al sindaco di Chorzow di raccontare la sua esperienza di accoglienza.

«Sarà bello perché sarà una testimonianza di quello che è stato l’accoglienza di queste famiglie e questi bambini. Una testimonianza di vita come risposta di amicizia e speranza».

Il grazie alle persone che hanno lavorato per questo con una festa dei colori, dove saranno tutti in divisa per riconoscere chi lavora in questa città in modo gratuito.

Le associazioni che hanno collaborato sono la Misericordia, il Sae112, la Val Trigno e l’Arca ed hanno lavorato a tutto campo.

Ci sarà una giornata libera messa a disposizione per visitare le Isole Tremiti o San Giovanni Rotondo e perché no anche la basilica di San Michele.

Domenica dopo la messa in italo-polacco scenderanno sul campo di San Pietro, perché lì «nasce l’inizio e il senso della solidarietà- ha rimarcato Padre Enzo- avendo una polisportiva con 300 bambini iscritti, abbiamo pensato che ci potesse essere una maratona del calcio dove ci sarà un momento di solidarietà fino a mezzanotte»

Il primo calcio lo darà il sindaco. Mezzogiorno di solidarietà alla quale parteciperanno la Juniores Termoli e Termoli 2016.

Sarà attivata la raccolta nei centri commerciali e andrà avanti fino alla fine di settembre.

Sentirsi parte di una realtà, sentirsi coinvolti donando un sorriso a chi ne ha bisogno.

La cena tra le Parrocchie di San Pietro e Paolo e quella di San Giuseppe sancisce il gemellaggio in cui è iniziata questa iniziativa.