Cavalieri sulle vie millenarie della fede per Padre Pio

COLLETORTO. Sotto il sole e tanti pezzi di spirito che abbracciano il sentire dell'io, tre giorni di trekking a cavallo per raggiungere dall'area del Fortore San Giovanni Rotondo. La 28esima edizione di pellegrinaggio a cavallo, in onore di Padre Pio, domenica scorsa è stata molto sentita e partecipata. L'iniziativa ogni anno viene promossa dai Cavalieri del Tratturo, Associazione Sportiva Dilettanti Equitazione di Campagna e dalla Federazione Italiana Turismo Equestre della regione Molise. Nel solco di una tradizione di fede millenaria, tanti cavalieri hanno percorso, per tre giorni, come i pellegrini d'un tempo, le antiche piste tratturali per raggiungere l'antico convento e la chiesa dei cappuccini. Portando con sé, su un carro tradizionale, la statua di Padre Pio.

Spirito di sacrificio, impegno e tanta fede nel cuore hanno animato la lunga carovana dei cavalieri, guidata dagli esperti del Regio Tratturo Celano-Foggia, Laura De Girolamo, Paolo Santoianni e Bonifacio. Prevalenti sul gruppo i numerosissimi piccoli cavalieri angioini della Scuola Equestre di Laura. Simpaticissimi e vivaci i loro colori al passaggio tra due ali di fedeli attratti da una abilità che genera amore per il cavallo e rispetto per il contesto ambientale. Il primo settembre i cavalieri hanno raggiunto San Paolo Civitate per sostare presso la Masseria Mucci. Giorno successivo a cavallo direzione Apricena. Terzo giorno destinazione Foresta del Gargano e sosta a Borgo Rosso.

Domenica quattro settembre sfilata per le vie cittadine di San Giovanni Rotondo. Come si vede dalle immagini benedizione sul piazzale del convento e della vecchia chiesa del Santo di Pietrelcina. Tra tantissimi fedeli e tanta gente gioia profonda per il legame che si ha con Padre Pio. In questo luogo sacro, puntualmente, tra preghiere, soste, attenzioni e pensieri silenziosi, vibra nell'aria la voce più serena dello spirito. Un piccolo mondo di pace e antico risuona al passaggio del tradizionale carro di Padre Pio, seguito dalla schiera di tanti piccoli e grandi cavalieri. Il passaggio sonoro, i ritmi d'un tempo e i tumulti piacevolissimi del rumore degli zoccoli esaltano l'amore di cui oggi ha tanto bisogno l'uomo.

