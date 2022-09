Cresce la partecipazione alla rassegna "Nonsologreen": la cultura della natura

MONTECILFONE. «Buona la prima, eccellente la seconda!» Entusiaste le promotrici del cartellone di eventi che abbina la natura alla cultura, la rassegna “Nonsologreen”, nata dalla perfetta sinergia tra Carla Di Pardo e Cinzia Vizzarri. Domenica scorsa, nella cornice del Bosco Corundoli, a Montecilfone, nuova camminata nei boschi e diverse attività collaterali, tra cui anche laboratori rivolti ai più piccoli. Come sottolinea Carla Di Pardo:

«Presenti per i saluti istituzionali di benvenuto il padrone di casa Giorgio Manes, sindaco di Montecilfone, che con la sua cordialissima ospitalità, inoltre, Montecilfone resta il Comune capofila per aver patrocinato l’iniziativa e per aver dato l’avvio per primo, al progetto, appuntamento che si è tenuto nella splendida location “Green”, il Bosco di Corundoli a Montecilfone in Molise. Insieme a lui c’era anche il presidente del Consiglio del Comune di Termoli Annibale Ciarniello, che ha portato i saluti di tutta l’Amministrazione di Termoli e ha voluto sottolineare la valenza del progetto condiviso e sostenuto da dieci associazioni, tenuto a battesimo proprio da lui e dai suoi colleghi di lavoro, gli assessori Michele Barile e Rita Colaci. Il pubblico che segue i nostri percorsi, appuntamento dopo appuntamento di Nonsologreen è davvero avvincente e vincente.

Ringraziamo tutti, ma proprio tutti per aver reso questo giorno speciale. Eravamo tantissimi alcuni sono anche venuti da fuori regione per poter raggiungere il bosco, altri per la seconda volta. Grazie al Chiosco nel Bosco e ai titolari Maxi Vicentino e Maria Rosaria D'Angelo che ci hanno gentilmente messo a disposizione la loro splendida location per due domeniche consecutive restando a nostra completa disposizione, location ad uso del tutto gratuito. Grazie a tutti i professionisti: Lina Cristaldi Simone Di Niro, Emiliana Erriquez, Ettore Altieri Michele D'Aloisio ed Erik Ferrante». Anche Antonio Sarchione e Agostino Senese hanno condiviso momenti nell’evento domenicale, fuori programma. «Ringrazio infinitamente anche i bambini che hanno partecipato ai vari laboratori. Vi aspettiamo numerosi al prossimo appuntamento domenica prossima alle ore 9.30 al Bosco Fantine di Campomarino, sempre in compagnia di Luigi Lucchese, presidente di Ambiente Basso Molise e Cinzia Vizzarri», l’invito conclusivo.

