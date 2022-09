Al Trabucco rotondoso "Un mare di beer & food fest"

TERMOLI. Dopo due anni di stop dovuti alla pandemia è finalmente possibile riproporre la manifestazione “Un mare di beer & food fest”.

La manifestazione è organizzata con il solo scopo di far conoscere alle persone il mondo della birra con le sue diverse qualità, tipi e stili rispetto a quelle che beviamo quotidianamente e quindi diffondere una giusta cultura birraia.

Il miglior metodo per farlo sarà accompagnare il tutto con del buon cibo e dell’ottima musica.

La location, diversa da quella delle altre edizioni, è stata scelta per dare più spazio e accogliere al meglio tutte le persone che vorranno partecipare alla manifestazione, cercando così di coinvolgere più gente possibile.

Saranno presenti diversi stand in cui gustare una buona birra, ma anche tanti food truck e giochi per i più piccoli.

UN MARE DI BEER & FOOD FEST, si svolgerà dal 16 al 18 settembre sul lungomare nord Cristoforo Colombo nell’area di sosta che si trova nei pressi della rotatoria con all’interno il “Trabucco rotondoso”.

Si comincia venerdì 18 alle ore 17 per terminare domenica a mezzanotte.

IL PROGRAMMA

- Venerdì 18 settembre si esibiranno i “The Gordon’s Band”, cover band dei Nomadi dalle ore 21:30

- Sabato 19 settembre sarà la volta di “Il mondo che vorrei”, Vasco Rossi cover band dalle ore 21:30

- Domenica 20 settembre gran finale con i “Lando Cafè” dalle ore 21:30

In tutte e tre le giornate, prima delle esibizioni live, si terrà l’evento “Dalla terra al bicchiere” per far conoscere come nasce una birra.

In collaborazione con il birrificio artigianale “Mezzo Passo”, i mastri birrai racconteranno come nasce una birra. Parleranno della magia che permette alle materie prime, che la nostra terra offre, di trasformarsi in quella che è la bevanda più antica del mondo e di come arrivi sino al nostro bicchiere, in tutte quelle fantastiche varietà di sapori e odori.

L’evento è organizzato dai locali “DICKENS PUB” e “ONLY ONE” in collaborazione con l’associazione AMIP e con il contributo del Comune di Termoli ed in particolare dell’Assessorato al Turismo.

Galleria fotografica