Sul Red Carpet di Venezia, l'emozione di Marianna Bonavolontà

TERMOLI. Emozioni, giochi di sguardi con i fotografi, abito fatto su misura e artigianalmente. Tutto questo è sfilare sul Red Carpet.

E questo Marianna Bonavolontà lo sa bene, perché lei su quel Red Carpet si sente a casa.

È il quinto anno che partecipa e adesso sogna quello più ambito, Cannes.

«Ormai mi prendo in giro- racconta Marianna- come vedo un tappeto rosso corro, perché mi piace anche giocare con i fotografi. Infatti ci sono dei filmati divertenti che girano sul web.

Qualche fotografo, ormai, li conosco e mi hanno riconosciuta. E sono uscita anche in un video della Rai.

Il 4 settembre ho sfilato sul red carpet in qualità di Chic Advisor e giornalista. Perché oltre a fare la giornalista, ho creato un’azienda Chic Advisor, che è la guida alle eccellenze artigianali del luogo, come se fosse una guida Michelin.

Ho sfilato con un abito Marigi Maison Couture, che è un abito fatto apposta per me da questa stilista che vive a Chianciano Terme. È stata una bellissima esperienza. Ogni volta passare sul Red Carpet è emozionante. Questa volta l’ho fatto con più disinvoltura perché ho trovato fotografi che già conoscevo. L'ho vissuta veramente in maniera molto molto serena poi ero contentissima di non stare quest'altro made in Italy fatto appunto da questa stilista».

Una delle emozioni più grandi, però, è stata l’uscita sul magazine Tu Style che l’ha classificata al quindicesimo posto come miglior abito su 106.

«Una grande soddisfazione sia per me che per la stilista che ha creduto in me».

Sfilare sul Red Carpet, da Termoli a Venezia insieme ai vip.

«Diventa sempre più bello. Le prime volte, la prima uscita mi ricordo che avevo tanta tanta tensione e ansia mentre le ultime, soprattutto questa in particolare, ho provato una gioia immensa, mi sono sentita una stella. Giocavo con i fotografi, le persone mi riconoscevano e mi chiedevano foto perché si ricordavano delle scorse edizioni.

Non ho avuto problemi ad ambientarmi con i vip. Perché nella mia carriera ne ho intervistati tanti tra cui Maria Giovanna Elmi che tra l'altro mi ha fatto la prefazione del libro che ho pubblicato a giugno, che inizierò a pubblicizzare a stretto giro.

Quindi la gavetta con i vip l'ho già fatta. Ormai ci conosciamo un po’ tutti. Venezia è diventata un po’ come una seconda casa. Sono uscita anche su Getty Images, devo dire che non mi aspettavo tanto successo, sono veramente grata».

Sognando Cannes, a ottobre sarà ospite a Roma per la Festa del Cinema.

