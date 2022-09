"Mai più", quando la musica e l'amore incontrano la poesia

TERMOLI. Si chiama Danilo Campestre, in arte Mab-D e la sua passione più grande è la musica.

Scrive pezzi da quando ha 13 anni e vanta 40 brani. Ha partecipato al concorso “Gaetano Cesva” ad Ortona e spera che le sue canzoni facciano breccia nel cuore di tutti.

Ex studente dell’istituto alberghiero di Termoli, Danilo ha 23 anni ma ha ben chiaro che la sua passione è la musica. Il suo canale YouTube è molto seguito e, in questi giorni, è uscito il suo ultimo pezzo “Mai più”.





«Ho scritto questa canzone- ha detto MAb-D- per ricordare una storia d'amore finita, che può rispecchiare ognuno di noi. Dal titolo si può intuire di una persona che non tornerà più e che non la si rivedrà mai più. Ho deciso, come sempre, di mischiare la musica alla poesia, ritmo e parole in rima che messe insieme formano frasi fatte che colpiscono l’ascoltatore. Il video rappresenta la solitudine, lo stare soli e la sofferenza per la mancanza di una persona. Ci ho messo tutto me stesso e voglio che questa canzone arrivi al cuore degli ascoltatori».