"Cambridge Awards Ceremony", a Casacalenda si parla inglese

CASACALENDA. Presso l'Istituto Omnicomprensivo Statale "Silvio Di Lalla" di Casacalenda si è tenuta la prima Cerimonia di consegna delle Certificazioni Cambridge, la "Cambridge Awards Ceremony".

L'evento è stato organizzato dal Centro Esami Cambridge IT427 della British School di Campobasso. La responsabile del Centro Esami la Dott.ssa Giusy Mangia insieme alla Dirigente Scolastica, professoressa Filomena Giordano hanno consegnato le certificazioni di livello B1 e B2 agli studenti che hanno sostenuto gli esami il 21 maggio 2022 e hanno celebrato il loro successo orgogliosi tutti del risultato raggiunto.

Gli esami Cambridge sono riconosciuti in tutto il mondo e sono garanzia di qualità ed eccellenza. In qualsiasi fase dell'apprendimento si trovano i ragazzi, è importante festeggiare questo momento insieme e premiare i ragazzi per il lavoro svolto e il traguardo ottenuto.

