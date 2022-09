Aut Aut Festival, rinviato l'appuntamento con Francesca Paci

TERMOLI. L’evento dell’Aut Aut Festival, di cui Termoli on line è media partner, con Francesca Paci giornalista inviata di guerra in Ucraina per il quotidiano "La Stampa" che avrebbe dovuto tenersi domenica 11 settembre 2022 sul Trabucco di Celestino è stato rinviato a domenica 20 novembre 2022.

Seguiranno indicazioni e maggiori informazioni sulla nuova location che ospiterà l’evento.