Il vincolo di amicizia gemellare si rinsalda assieme alle associazioni

TERMOLI. Continua il rinnovo del patto gemellare tra la città di Termoli e Chorzow.

Dopo un primo momento molto commovente in sala consiliare, i due primi cittadini, rispettivamente Francesco Roberti e Andrei Kotala, di Termoli e Chorzow si sono trasferiti per la seconda parte dell’evento presso la misericordia di Termoli, dove si è tenuto l’incontro di amicizia e di solidarietà

Presente a questo secondo evento il vescovo Gianfranco De Luca e anche le associazioni di volontariato: Val Trigno, Sae 112, l’arca di Noè -tutti rispettivamente nella sede della Misericordia- insieme a padre Enzo e Ewa Przywara, interprete del sindaco Kotala.

Anche quest’ultimo un momento emozionante che rinnova l’amicizia come dono importante per la convivialità tra i popoli e non solo, ma anche come stella polare da seguire per condurre una vita colma d’amore e quindi di felicità.

L’evento si snoderà domani, anche in una giornata presso il santuario di San Giovanni Rotondo e di San Michele Arcangelo.

Nella giornata odierna il vescovo De Luca ha ribadito l’importanza del sentimento dell’amicizia in questo momento storico delicato, frutto di un calvario dettato dapprima da una pandemia e poi da una guerra.

