Borsa di studio Angelo De Bernardo: verso le premiazioni

CAMPOBASSO. La sala conferenze della nuova sede del Coni Molise in via Sicilia a Campobasso sarà la sede della cerimonia di premiazione delle borse di studio ‘Angelo De Bernardo’, il concorso riservato agli studenti-atleti più meritevoli del territorio.

L’evento è in programma martedì 20 settembre con inizio alle ore 16.30. L’appuntamento sarà l’occasione per tributare il giusto merito a quanti sono stati segnalati dalla commissione esaminatrice, presieduta dal numero uno del Coni Molise Vincenzo D’Angelo, tra le diverse domande arrivate di sportivi (e al tempo stesso studenti) in vista.

Galleria fotografica