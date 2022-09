«Il futuro è rischioso», al MacTe incontro con Riccardo Benassi e Paola Bonani

TERMOLI. «Il futuro è rischioso». Ma di cosa si tratta? Lo scopriremo il prossimo 18 settembre, dalle 18 alle 20, con l’ingresso libero al MacTe, dedicato a Riccardo Benassi e Paola Bonani. L’incontro a Termoli con l’artista Riccardo Benassi e la curatrice Paola Bonani è una preziosa occasione per considerare il ruolo che la scrittura può ricoprire per un artista, sia nella sua pratica come nell’analisi critica del proprio tempo. In conversazione con la direttrice Caterina Riva, leggeremo e parleremo del "futuro rischioso" inseguito dagli artisti di ogni epoca. Paola Bonani ha curato la raccolta degli Scritti '43–'68 (2019, NERO) di Gastone Novelli (1925–1968) in cui l’artista attraverso lettere, interviste, manifesti e appunti che coprono vent’anni di storia d’Italia, ci offre la sua testimonianza diretta di eventi politici, manifestazioni d’arte e viaggi.

Bonani è curatrice junior al Palazzo delle Esposizioni di Roma e consulente dell’Archivio Gastone Novelli e dell’Archivio Accardi Sanfilippo, importanti artisti della collezione del Premio Termoli, le cui opere saranno esposte in occasione dell’evento al MacTe. La pratica artistica di Riccardo Benassi si fonda su un approccio multidisciplinare che abbraccia i linguaggi della musica, della tecnologia, della scultura e della scrittura. Benassi insegna all’Accademia Carrara di Bergamo e alla Naba, Nuova Accademia di Belle Arti di Milano, prima della pandemia ha scritto Morestalgia (2020, Nero), un saggio in cui l’artista traccia la genealogia della nostalgia che pervade internet e le comunicazioni digitali. Copie sia di Morestalgia di Riccardo Benassi che degli Scritti '43–'68 di Gastone Novelli saranno disponibili per essere acquistati nel corso della serata.