La più bella bambina d'Italia è termolese: viva Elettra Cappella

TERMOLI. Un successo termolese ad Altamura per il concorso del Bambino e la Bambina più bello d’Italia, tenutosi nella elegante e lussuosa sala Gattopardo nella importante città pugliese.

Per i bambini nella categoria Junior ha vinto il materano Daniel Imbrea 13 anni, classificatosi primo tra 100 concorrenti provenienti da tutta Italia. Numerosi titoli sono stati assegnati a livello nazionale regionale e per la bambina più bella d’Italia e del Molise, la fascia è stata assegnata alla termolese Elettra Cappella, tutto questo accadeva davanti agli occhi lucidi di emozione di mamma Stefania e papà Roberto.

Alla piccola miss in bocca al lupo e l’augurio di nuove soddisfazioni, ma anche con la certezza che lei crescerà con la consapevolezza e in questo faranno un ottimo lavoro mamma e papà che non si dimentichi di crescere di pari passo con la sua età.

