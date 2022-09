"Io mi difendo", informazione e inclusione con i centri del San Damiano

TERMOLI. Lo scorso venerdì 9 settembre, i centri socioeducativi comunali, San Damiano e San Damiano 2, gestiti dalla cooperativa sociale Sirio, hanno partecipato all’evento organizzato da “Libertas Molise” in collaborazione con l’associazione “IoMiDifendo contro la violenza sulle donne”.

Un tour itinerante di informazione e sensibilizzazione riguardo un tema così delicato e, purtroppo, troppo spesso alla ribalta della cronaca. La coordinatrice dei Cse, dottoressa in Psicologia Fabiola Caruso, ha fortemente voluto la partecipazione degli utenti a questo incontro, per incentivare l’inclusività nel tessuto sociale e, per supportare l'incremento dell'autoefficacia dei singoli utenti.

Hanno partecipato gli insegnanti, Piero Gliosca per il corso di sopravvivenza di base, Nicola e Filomena Colatriano per i balli latini, Marianna Costantino per Hata Yoga e tecniche di rilassamento e Salvatore Di Sirio, Presidente Libertas Molise, per le Arti Marziali e la difesa personale.

Presente alla manifestazione anche l’assessore alle politiche sociali Silvana Ciciola.









Galleria fotografica