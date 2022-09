La magia del bosco Fantine di Campomarino conquista tutti

Campomarino Tante persone coinvolte in passeggiate e laboratori e alcuni studenti diventeranno guide del territorio. Successo per la giornata promossa da Ambiente Basso Molise e sostenuta dal CSV Molise

CAMPOMARINO. La natura conquista tutti, basta solo metterla in mostra, valorizzare le sue bellezze spontanee e impegnarsi nel tutelarla. E questo è ciò che è accaduto ieri, domenica 11 settembre 2022, nel bosco Fantine di Campomarino grazie alla manifestazione organizzata da Ambiente Basso Molise, in sinergia con altre associazioni del territorio e col sostegno del CSV Molise.

Una giornata densa di iniziative per adulti e bambini, finalizzata a promuovere il patrimonio naturalistico della zona, ma anche a diffondere la cultura del volontariato in un luogo simbolico, funestato lo scorso anno da incendi e che quest’anno, invece, sta vedendo tanti alberi rinascere, proprio grazie all’opera di Ambiente Basso Molise. L’associazione presieduta d Luigi Lucchese ha infatti messo a dimora ben mille arbusti e non a caso ha scelto ancora una volta il bosco di Campomarino per ospitare un numeroso gruppo di appassionati e non della natura.

Le decine di persone presenti sono state impegnate sin dalla mattina in lunghe passeggiate sulle tracce di lupi e dell’istrice, alla scoperta delle testuggini, hanno abbracciato l’albero che è il ‘re della foresta’ e partecipato al laboratorio di paleontologia con Nicola Petrella, alla raccolta delle essenze con l’esperto di erbe Nicola Palladino, al ‘volo’ con l’associazione Speleo Pop, dopodiché hanno cucinato e gustato i biscotti della nonna, sotto la guida di Rita Palladino. Molto apprezzati anche la lezione di archeologia curata da Oscar De Lena, il laboratorio del pintore con Piera Di Clemente e i laboratori del sale, sul microcosmo, sulla malacologia e sull’artigianato a cura di Maria, Carmela e Lucia.

Il Centro di servizio, che vede Lucchese tra le proprie file in qualità di consigliere, era presente anche col vicepresidente vicario Flaviano Alfieri e ha supportato convintamente una manifestazione che ha coniugato la voglia di proteggere e riqualificare l’ambiente con la promozione del volontariato.

«Un grande successo – il commento del presidente Lucchese -. Ringrazio gli amici Oscar De Lena, presidente dell’Archeoclub di Termoli, Cinzia Vizzarri, presidente dell’associazione Il Valore, Tony Vincelli di Speleo Pop e tutte le organizzazioni che hanno collaborato. Tanti ragazzi si sono avvicinati al volontariato. Li incontreremo anche nei prossimi giorni per formarli in qualità di guide del territorio».





