Il "tennis dell'amicizia" in campo a Montenero

MONTENERO DI BISACCIA. Sabato pomeriggio, presso i campi da tennis A. D’Alessandro di Montenero di Bisaccia, si sono riuniti un gruppo di ragazzi che praticano tennis agonistico, ragazzi che si sono conosciuti grazie ai tornei giocati tra Abruzzo e Molise.

I ragazzi, anche per merito dei social, hanno consolidato la loro amicizia ed hanno espresso il desiderio di trascorrere una giornata insieme.

Così i genitori sono riusciti a portare tutti a Montenero, denominando la giornata “Torneo dell’Amicizia”.

11 ragazzini, 8 under 12 e 3 under 10 provenienti da Abruzzo e Molise e qualcuno dalla Romagna.

Da San Salvo Giorgia D'Ascenzo, Matteo e Domenico Venezia, da Rimini Emmanuele Bomba, da Campobasso Giacomo e Luca Germanese, da Francavilla Pietro Franco Antonucci, da Sulmona Luca e Marco Cesarone e i padroni di casa, Eleonora Ceci e Mattia Morrone.

La giornata è iniziata nel pomeriggio con la presentazione del torneo e l’inizio degli incontri, presentati dal presidente Ceci Emanuele.

L’obiettivo del torneo è stato far giocare tutti contro tutti, con la realizzazione di 2 gironi per poi passare alla fase finale di 2 mini tabelloni. 20 partite con 2 set su 3 a 4 giochi. La prima partita è iniziata alle 16 per giocare la fase a gironi. Alle 20:30, dopo la pausa conviviale, per poi proseguire con il tabellone finale.

Presenti alla manifestazione il sindaco Simona Contucci e l’assessore Spinozzi per portare un saluto istituzionale agli ospiti che hanno gradito la giornata e il nostro impianto sportivo immerso nel verde.

Hanno vinto tutti i ragazzi che si sono divertiti e hanno fatto divertire tutti i presenti, mostrando un tennis di un certo livello, passando una bella giornata di sport tra amici. Una piccola premiazione per i ragazzi che, per arrivare a questo livello, fanno tanti sacrifici.

La promessa di fine torneo: rivedersi per trascorrere giornate come questa.









