"Vigna in festa", l'immenso grazie dell'Agng

GUGLIONESI. Si conclude, con l'evento più particolare dell'anno, l'estate guglionesana. La manifestazione "Vigna in festa" si consolida ogni anno di più. E la terza edizione che si è svolta sabato 10 settembre ha attirato tantissime persone.

Soddisfatti i ragazzi dell'Agng, associazione giovanile nuova Guglionesi, che dalle pagine social hanno ringraziato tutti i presenti.

«Si è conclusa la III edizione del vigneto AGNG e restano soltanto ballette, tavoli e bicchieri da raccogliere.

Eppure nell'aria si respira ancora quell'atmosfera elettrica che ci accompagna ormai in ogni evento.

Abbiamo la certezza che bisogna battersi per ogni singolo sogno condiviso nella nostra famiglia e che l'unione ci contraddistinguerà sempre.

Vorremmo tanto trasmettervi l'emozione che abbiamo provato, la pelle d'oca che ci assale al solo pensiero del Vigneto e farvi sentire la fatica ed il sudore dietro ogni particolare e per farlo possiamo solo che ringraziarvi di cuore per la fiducia e per l'amore che ci trasmettete.

Sappiate che il Vigneto AGNG non è soltanto un posto fisico dove si entra per acquistare e consumare. Il vigneto è tradizione, è il lavoro dei nostri nonni, la carta d'identità di una terra, la nostra terra, che non potrà mai dimenticare le origini popolari che ci caratterizzano.

Per questo, e per altre cento ragioni, una pacca sulla spalla, un abbraccio spontaneo, l'odore del caffè freddo e i pranzi condivisi continueranno a raccontare la storia di questo momento e a ripagarci di ogni singolo sforzo.

Love, tanto love per i volontari e le volontarie come Dominic e Ifesinaci, Alessia Pace, Paolo Ricciuti, Teresa D'ascenzo, Francesca Pace, Andrea Del Villano, Antonio Berchicci, Antonio De Marinis, Antonio Aristotele, Antonio Gizzi, Antonio Massimo, Antonio Pio Romano (sembra uno scherzo ma si chiamano tutti Antonio), Giuseppe Martino, Davide Sacchetti, Italo Fulvio, Pietro Aceto, Nico Lorito, Alessio Di Felice, Michele D'Anselmo e love per la dolce nonna Mimma (Michela Fiscante).

Tanto rispetto per tutta la famiglia Travaglini che ci accoglie sempre e che ci fa sentire a casa permettendo l'organizzazione dell'evento più atteso dell'anno. Un ringraziamento speciale ad Emiliano e Claudio Marcantonio per la disponibilità e la professionalità.

Un abbraccio grande ai nostri amati artisti Rocco Pelusi, Michela Bellocchio e Anna Nirchio che hanno creduto nel progetto e hanno arricchito le nostre esperienze.

Ancora e ancora grazie a tutti gli amici e le amiche che ci hanno aiutato come Mariagrazia Benaduce, Anna Rapacchiano, Federica De Marco, Vittoria Tarantini, l'odv Sant'Antonio, Italiangas, Operedil, DR Multiservice, Galapadel, Vivaio Verde Molise, TAG Trasporti, impresa edile Fratelli Stivaletti, Cuore verde, l'autoscuola Viotti, farmacia Berchicci, Futura Room, Ottica Montaldo, Sole agency, Monclub, Stop and go, Sottovento, Bar Via Firenze, Studio dentistico Aufiero, De Curtis costruzioni, Tigre gemmir, Pasquarelli, Impresa funebre D'Onofrio, Tecnologie industriali, Foglia Umberto, Oleificio Tulipano, Media Motors, Petti cucine, l'Hotel Europa, centro estetico Stinziani, Marea fish bar, Pollice Studio, Tisga, Officina Serafino, Papiccio, Animal's passion, Megalog srl, Mastel, Pavesa, lido La Perla, Giuliani enviroment, Golosone, Edilizia ruscitto, Molise appalti ed il Bar Frantic. Un super ringraziamento per il nostro talentuoso fotografo Angelo Ciuffolo e, a furor di popolo, un grande GRAZIE per i Disco Fritto, per la Riserva Moac e i Borghetta Stile.

Speriamo che vi siate sentiti a casa e che vi siate divertiti tanto quanto avete fatto divertire noi!

Siete stati fantastici!

Che dire amici e amiche ci vedremo alla IV edizione?

Chi lo sa ma nel frattempo godiamoci l'alba di una Nuova Guglionesi.

Il direttivo di AGNG - Associazione Giovanile Nuova Guglionesi».





Galleria fotografica