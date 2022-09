"Serata d'onore" per Ugo Ciarfeo a Ururi

URURI. Lo scorso 12 gennaio, il maestro Ugo Ciarfeo ha compiuto 90 anni.

Per questo grande traguardo, il comune di Ururi, sua terra natìa, sabato 17 settembre dedicherà all'artista, classe 1932, una “Serata d’onore”.

A partire dalle ore 21, in Largo Santa Maria, il presentatore Michele Sciancalepore condurrà “Emozioni”, insieme agli attori Pierluigi Astore, Michele Bevilacqua, Carla Costa, Enrico D’Errico, Mauro Giosi, Anna Maria Graziani, Rocco Mangifesta, Grazia Narducci, Giandomenico Sale e Franca Sciarretta.

Il maestro Ciarfeo aveva circa cinque anni quando in paese, a Ururi, fu inaugurato uno spazio chiamato Cinema Teatro Aurora e arrivò il primo film "Luciano Serra pilota" con Amedeo Nazzari.

Ha iniziato ad amare il teatro fin da bambino, poi da Ururi, si è trasferito a Roma, riuscendo ad avere una carriera da regista davvero importante, e nella casa termolese di via Mazzini custodisce con orgoglio e tanti ricordi anche la sedia donatagli con tanto di autografo da Vittorio Gassman.

Dopo un'intensa attività sperimentale in provincia, approda a Roma e frequenta alcune scuole d'arte drammatica e ne esce fortificato nella passione per il teatro e deciso di andare avanti. Forma subito, con i colleghi del corso una compagnia che chiama “I novissimi”, nella quale svolge una prima attività con indirizzo professionistico rappresentando opere di d'Annunzio, Ghèon, Papini e Pirandello. Sciolta questa compagnia Ciarfeo lavora con sodalizi teatrali diversi per alcuni anni allestendo un vasto e classico: dalla tragedia greca al teatro contemporaneo. Presso l'Università Cattolica di Roma, negli anni 1965-1971, forma il G.U.T. - Gruppo Universitario Teatrale "I Senzatetto" con la partecipazione degli studenti dell'ateneo cattolico e con l'allestimento di interessanti titoli in particolare di autori contemporanei italiani e stranieri. La scoperta del laboratorio teatrale del regista polacco Jerzy Grotowski spinge Ciarfeo a chiedere una borsa di studio al Ministero Degli Esteri alla Farnesina per recarsi in Polonia e frequentare i corsi di Grotowski e contemporaneamente osservare il mondo dello spettacolo polacco. Ottiene la borsa di studio che gli viene poi concessa per altri due anni successivi. Da questa esperienza grotowskiana, di ritorno a Roma, fonda il Gruppo Theatro Laboratorio reclutando i partecipanti dal mondo del lavoro e della scuola. Dopo cinque anni di effettiva sperimentazione e di svariati allestimenti trasforma il Gruppo in Piccolo Theatro di Roma.

Molti i lavori rappresentati con questo sodalizio effettuando anche importanti tournée come la partecipazione alle manifestazioni per il primo cinquantenario della morte di Luigi Pirandello a Canicattì e Agrigento.

Contemporaneamente all’attività intensa del Piccolo Theatro di Roma, col patrocinio del Ministero dello Spettacolo e la collaborazione della Regione e del comune di Campobasso, istituisce una scuola di teatro nel capoluogo molisano chiamandola Accademia di Teatro "Eleonora Duse".

Negli anni 1998-2001 ha promosso e diretto il laboratorio teatrale di Guglionesi, formando un primo gruppo di attori che si cimentava in alcune rappresentazioni, ottenendo il consenso del pubblico. Attualmente, sotto il patrocinio del Comune di Termoli e impegnato nella conduzione del Laboratorio Teatrale "Le pareti bianche" con lo scopo di arrivare quanto prima alla costituzione del primo nucleo per un Teatro Stabile nel Molise.









