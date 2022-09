"Premio America Giovani" al termolese Lorenzo Moscufo

TERMOLI. Tra i talenti universitari premiati dalla Fondazione Italia Usa, spicca il nome di un ragazzo termolese, Lorenzo Moscufo.

Nella giornata di lunedì 12 settembre è stato premiato alla Camera dei Deputati con il Premio America Giovani.

Il premio è un riconoscimento per i giovani neolaureati meritevoli delle università italiane.

Affiancato al Premio America, lo storico riconoscimento destinato alle più prestigiose personalità di chiara fama internazionale, il Premio America Giovani vuole valorizzare ogni anno 1000 talenti del nostro Paese con percorso universitario di eccellenza, laureati con il massimo punteggio in discipline di interesse della Fondazione, per sostenerli concretamente nel loro ingresso nel mondo del lavoro globale e delle sfide internazionali.

Oltre alla pergamena di premiazione, che è stata consegnata in una cerimonia ufficiale a Roma presso la Camera dei Deputati, i giovani riceveranno una borsa di studio a copertura totale per fruire gratuitamente del master online esclusivo della Fondazione Italia USA in “Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy”.

I vincitori del Premio America Giovani e della relativa borsa di studio sono selezionati dalla Fondazione Italia USA tramite la banca dati delle università italiane sulla base del loro talento. Non sono possibili autocandidature.

A Lorenzo vanno i migliori auguri da parte dei genitori Aurelio e Maria Lucia, della sorella Concetta, della compagna Ersilia e la piccola Aurelia.

«Siamo super fieri di questo nuovo traguardo raggiunto! Un augurio anche da tutti i familiari!». Ad maiora Lorenzo!









