Omaggio al fotografo Pierino Di Tonno, troupe canadese realizza docufilm nel borgo

L'intervista al regista Paul Tana

TERMOLI. Ieri mattina ci ha incuriosito una troupe televisiva che era sulla passeggiata dei Trabucchi.

La troupe, dal Canada, precisamente da Montreal, stava intervistando Paolo Cieri.

L’intervista sarà inserita nel docufilm del regista Paul Tana che omaggerà la figura del grande fotografo delle star, Pierino Di Tonno. Italo-canadese, nativo di Montorio nei Frentani, è venuto a mancare all’età di 83 anni il 25 gennaio 2018.

Pierino era davvero un grande fotografo. Davanti al suo obiettivo hanno posato migliaia di star internazionali, in poco meno di un secolo ha immortalato personaggi di Hollywood come Sofia Loren, Al Pacino, Marlon Brando, Marcello Mastroianni e Monica Bellucci, senza tralasciare il grande regista (e amico) Federico Fellini e tantissimi altri. “La mia fotografia deve parlare” ripeteva Pierino.

Di Tonno arrivò in Canada alla fine degli anni Cinquanta, con tre sorelle. Mamma e nonno avevano la cittadinanza americana. Tappe fisse della sua vita sono state Hollywood, Cinecittà e la Mostra del Cinema di Venezia, di cui è il decano dei fotografi. «Ricordo l’anno in cui ritrassi, per una giornata intera in giro per Venezia, il grande regista francese Robert Bresson con sua moglie. Era un po’ un lupo solitario. E quando l’indomani gli chiesi di posare sul red carpet della Mostra, insieme ad altri grandi cineasti di allora come René Clair, Marcel Carné e Jean Rouch, lui declinò l’invito dicendomi che li amava molto, ma sentiva di non avere nulla in comune con loro». La svolta professionale arrivò grazie all’incontro con i maestri del cinema italiano: Michelangelo Antonioni, Federico Fellini, Pietro Germi, Bernardo Bertolucci, e soprattutto Sergio Leone. Pierino aveva anche un’altra abitudine, dopo aver assistito al festival del cinema nella sua Montreal, andava alla mostra del cinema di Venezia. A fine della mostra la sua tappa fissa era il Molise e soprattutto Termoli per trascorrere un mese in serenità nella sua terra e con i suoi amici di sempre, tra cui Paolo Cieri.

Pierino ce lo ricordiamo tutti per la sua originalità, grossi baffi, sguardo amletico e personaggio singolare originale quanto naif, quindi un vero artista. Spesso lo vedevamo fare jogging sul lungomare, fumava fino ad una certa età grossi sigari cubani e poi smise.

In Canada la sua casa è un museo, per la sua grande capacità artistica di scattare le foto. Ci lascia una grande eredità che verrà raccontata da questo docufilm. Docufilm che verrà lasciato ai posteri sulla grande e intensa vita dell’artista molisano.

Il regista Paul Tana ha rilasciato un’intervista ai microfoni di TermoliOnLine.









Galleria fotografica