“Mare senza Barriere”, a Chieuti fiorisce "Il Giglio" della solidarietà

CHIEUTI. Anche quest’anno la Società Cooperativa Sociale “Il Giglio”, impegnata nel sociale e nello sviluppo delle potenzialità del proprio territorio, ha gestito il servizio “Mare senza Barriere”. Il servizio offre la possibilità a persone diversamente abili, di poter godersi una giornata al mare in questa spiaggia libera attrezzata, a Marina di Chieuti. Questo è stato il secondo anno consecutivo di gestione del servizio.

“Quest’anno è andata decisamente meglio dell’anno scorso, le persone sono state entusiaste di trovare questo servizio a Chieuti. Le famiglie hanno fatto un passaparola tra di loro e infatti sono sopraggiunte famiglie da Casalnuovo, San Paolo Civitate, Torremaggiore, Foggia, Lesina, Chieuti, Serracapriola e alcune famiglie di Torino”, dichiara il presidente della Cooperativa, Antonio De Fabiis. Il Comune di Chieuti, sempre sensibile alle problematiche sociali, l’anno scorso mise a disposizione una rampa per diversamente abili (con un progetto della Regione), uno spogliatoio, un bagno e due sedie jobs. La Cooperativa nel 2021 ha aumentato la dotazione con due ombrelloni, due sdraio e due sedie da regista (donate poi al Comune di Chieuti), per poter permettere alle famiglie di andare al mare liberi, senza il peso dell’attrezzatura da spiaggia. Quest’anno è stata aumentata l’attrezzatura perché c’è stato questo forte incremento di persone.

Chi decide di passare una giornata al mare, in questo lembo di spiaggia libera a Marina di Chieuti, in totale autonomia, trova due persone ad accoglierle (dalle 10:00 alle 18:00), che mette a loro disposizione un ombrellone vicino la rampa, una sdraio, una sedia da regista e la sedia job a richiesta per il bagno in mare. Il Comune di Chieuti, vista la grande affluenza, stanzia ulteriori risorse e proroga il servizio “Mare senza Barriere” fino al 28 settembre. Un plauso, oltre che all’Amministrazione tutta, va alla Società Cooperativa Sociale “Il Giglio”, sempre pronti ad affiancare qualunque progetto con competenza, dedizione ed entusiasmo, da sempre il suo punto di forza.

