Autoemoteca a Ururi: raccolte donazioni di sangue e nuovi iscritti alla Fidas

URURI. Giacinto Iacampo, presidente del Consiglio del Comune di Ururi ma anche presidente della locale associazione Fidas di Ururi ha organizzato l’arrivo- nella mattinata di mercoledì 14 settembre, dalle 7 alle 11- di un’autoemoteca per la donazione del sangue da parte dei volontari. Presenti il medico dell’autoemoteca Antonio Villani, un’infermiera, il presidente della Fidas regionale Franco Vitulli ed il dottor Guerino Trivisonno.

Ci sono state 18 donazioni più otto nuovi iscritti all’associazione Fidas. La particolarità di questa volta è stata quella di coinvolgere le associazioni dei carri dove ci sono molti ragazzi in età ed in salute per poter donare. Iacampo si è recato nelle stalle delle associazioni carristiche per enunciare questo proposito che è stato ben accolto in quanto, oltre a sensibilizzare sull’importanza della donazione del sangue, il contributo economico che viene dato alle associazioni per ciascuna donazione, verrà devoluto alle associazioni dei carri.

Unendo così l’utile al dilettevole in quanto si offre la possibilità di donare il sangue, un bene prezioso per molte persone che soffrono di mielodispasie la cui sopravvivenza dipende dalle donazioni dei volontari e dando altresì la possibilità ai carri di usufruire di risorse di cui c’è sempre bisogno nelle stalle per la gestione degli animali, l’acquisto del cibo degli stessi e la pulizia.

Per questa volta, la donazione è stata organizzata dal carro dei giovanotti, a seguire ci saranno gli altri due carri che decideranno, insieme al presidente Iacampo, di organizzare un’altra giornata dedicata alle donazioni e alle nuove iscrizioni nella speranza che ci sia un desiderio di emulazione e che sempre più giovani si avvicinino al mondo delle donazioni di sangue contribuendo altresì ai fabbisogni del proprio carro!

Galleria fotografica