Il quartiere Sant'Alfonso celebra la solennità della Croce

TERMOLI. È tornata senza restrizioni particolari anche la festa di quartiere legata alla parrocchia del Crocifisso.

Festa dell’esaltazione della croce di Maria Addolorata. Dapprima la Santa messa celebrata dal vescovo Gianfranco De Luca, assieme al parroco della medesima chiesa, don Elio Moretti; successivamente la processione per le strade del quartiere sant’Alfonso.

Il programma della festa del Crocifisso è cominciato il 14 settembre con l’esaltazione della croce e con la messa celebrata da don Claudio Cianfaglione e si è conclusa il 15 settembre con la celebrazione della messa del vescovo De Luca.

Nella giornata conclusiva, la chiesa era gremita di fedeli -non soltanto residenti, ma in molti sono venuti anche da altri quartieri della città - presenti alla celebrazione anche don Sergio Carafa -secondo parroco del Crocifisso- don Silvio Piccoli e don Alessio Rucci, rispettivamente i due parroci della chiesa del Sacro Cuore.





Durante la celebrazione è stato letto il Vangelo di Luca (2, 22-35): il passo in cui il bambino Gesù venne portato a Gerusalemme da Maria e Giuseppe per l’offerta al Signore -così come la legge di Mosè prevedeva per ogni primogenito maschio- nel momento in cui Giuseppe stava offrendo in sacrificio una coppia di tortore. Il sacerdote Simeone che attendeva da tempo di conoscere il Messia e che gli era stato preannunciato che non sarebbe morto prima di conoscerlo, prese in braccio il bambino e pregò, benedicendolo. Poi Simeone parlò a Maria, sua madre dicendole: «Anche a te una spada trafiggerà l’anima.» Proprio di questo monsignor De Luca ha parlato durante l’omelia, del significato di questo momento.

Per le strade del quartiere successivamente è stata portata la statua della Madonna dell’Addolorata, assieme a Gesù Crocifisso. I fedeli hanno accompagnato in religioso silenzio la processione, seguita anche dalla banda musicale, che ha allietato, alternando con il suono, i momenti di preghiera.





Dopo le celebrazioni, c’è stata la festa dinanzi alla chiesa, con musica e canti e con qualche stand gastronomico presente. La serata è stata accompagnata dalla Vocal Band che ha suonato la musica anni 70, 80 e 90 e in chiusura il dj Franchino ha chiuso questa serata di festa in Sant’Alfonso. Anche questo momento seguitissimo e che ci ha riportato indietro nel tempo, all’epoca pre-pandemica.

Galleria fotografica