Antonietta Aida Caruso premiata per l'Urna di San Timoteo

TERMOLI. “L'urna”, il racconto storico romanzato e illustrato scritto da Antonietta Aida Caruso che narra la storia delle reliquie di San Timoteo presenti nel duomo di Termoli sin dal Medioevo, è stato premiato alla IV Edizione del Premio Letterario Nazionale Città di Ascoli Piceno.

La kermesse è organizzata da “Un Passo Avanti Aps”, con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno, Provincia di Ascoli Piceno e Regione Marche. A presiedere il Premio è Piko Cordis, scrittore di grande esperienza nella ricerca storica e sul genere letterario del romanzo storico, e la Presidente della Giuria è Antonella Gentili, giornalista e scrittrice. L’autrice prevede la pubblicazione del racconto nell’antologia promossa dal Premio e nella collana “Racconti medievali” dei Cantieri Creativi, nell’ambito della quale l’anno scorso è uscito il libro “La porta del perdono”, che narra il passaggio di Leone IX in Molise nel Medioevo e l'istituzione della Porta Santa a Guardialfiera. “Queste scritture, dice l’autrice, hanno lo scopo di far conoscere la nostra storia soprattutto ai ragazzi, per questo si raccontano in modo breve, romanzato e illustrato, senza nulla togliere alla ricerca storica rigorosa, che viene riportata in genere nella prima parte della pubblicazione, come premessa al racconto”.

La cerimonia di premiazione dei vincitori ci sarà il 1° ottobre presso l'Auditorium Neroni della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno.

