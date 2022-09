Cicloviaggio: da Montenero il tour su due ruote

MONTENERO DI BISACCIA. È partita ieri mattina dalla Marina di Montenero la seconda edizione del ciclo viaggio che dal nostro paese arriverà a Piedimonte Matese.

L’iniziativa organizzata dall’associazione Respira Libera, in collaborazione con la Fiab toccherà diversi centri del Molise. A Montenero i cicloamatori provenienti da diverse parti d’Italia, sono stati accolti dal Presidente dell’associazione Montenero bike Giovanni Morrone e alcuni volontari che hanno seguito gli spostamenti del gruppo e dall’associazione Torre Violante il cui presidente Franco Casolino si è occupato di dare il benvenuto con una degustazione di pane e olio. Dopo aver visitato la torre, i ciclisti sono arrivati in paese e hanno percorso le vie del centro storico accompagnati dall’assessore Dragani e dalla consigliera Calgione; il piccolo tour si è concluso con la visita al frantoio Iavicoli, ai cunicoli in tufo e alle grotte arenarie.

Essere inseriti in circuiti di turismo lento, sta dando la possibilità al nostro paese di continuare nell’attività di promozione del territorio che riscuote sempre ottimi feedback da parte dei turisti.

Galleria fotografica