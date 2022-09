Per mare con minor impatto ambientale

Motore entrobordo C16 600 Diesel

TERMOLI. Presentato presso il porto turistico Marina di San Pietro, il Motore entrobordo C16 600 Diesel professionale turbo prodotto dalla Fpt Industrial S.p.A. Italia.

Il motore C16 600 di Fpt e le relative tecnologie, sono stati progettati per la massima riduzione del rumore e delle vibrazioni e per un basso impatto ambientale, in conformità alle principali normative internazionali sul controllo delle emissioni.





Gli intervalli tra le revisioni del motore (Tbo) promettono – così recita il comunicato ufficiale – di essere più lunghi di oltre il 30% rispetto alla concorrenza e la manutenzione è semplificata. Quello che era nelle intenzioni del produttore, era una maggiore durata del motore e una riduzione nel consumo di carburante. Queste caratteristiche aiutano anche a ridurre il Tco del motore».





Il basamento del C16 600 deriva dal motore agricolo Tier4 Final e può contare su una centralina ‘cutting-edge’ MD1 Bosch. Motore marino da 16 litri di cilindrata che non ha rinunciato alla compattezza in nome di una maggiore potenza.

A parlarcene l’ingegnere Massimo La Bruna tra coloro che lo hanno progettato. Un motore che già è stato montato e funzionante su una imbarcazione presente nella flottiglia di motopescherecci di Termoli, la barca il San Pio dell’Armatore Mario Mangifesta e il figlio Giuseppe.

Galleria fotografica